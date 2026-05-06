[서울시의원 후보] 민주 관악 1~5선거구, 공우석·주무열·임만균·김정애·김정우

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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 관악구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다. 관악구는 청년층 밀집 지역으로 교통, 주거, 일자리, 복지와 같은 생활 밀착형 현안이 집중된 지역이다. 민주당은 현장 경험과 정책 실행력을 갖춘 인물들을 전면에 내세웠다.

공우석 더불어민주당 관악구 1선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 관악구 1선거구 공우석 후보

1977년생인 공우석 후보는 고려대학교에서 행정학 석사 학위를 받았으며, 더불어민주당 관악구갑 직능위원장으로 활동하고 있다.

서울 서대문에서 태어나 삼양사 식품 부문에서 약 10년간 근무하며 실물경제 경험을 쌓았고, 이후 마을버스 회사를 운영하며 지역 교통 현장을 직접 경험했다.

관악구에서는 약 15년간 주민자치위원, 새마을지도자위원회, 청년위원장과 같은 다양한 직능단체 활동을 통해 지역 기반을 다져왔다. 자영업자와 소상공인, 청년, 어르신을 비롯한 다양한 계층의 목소리를 현장에서 청취해왔다.

주무열 더불어민주당 관악구 2선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 관악구 2선거구 주무열 후보

주무열 후보는 제8·9대 관악구의회 의원을 지낸 재선 구의원으로, 현재 제9대 관악구의회 행정재경위원회 위원장을 맡고 있다.

서울대학교 물리천문학과와 철학과를 수료했으며 제57대 서울대학교 총학생회장을 지냈다. 더불어민주당 전국청년지방의원협의회 사무국장과 관악갑 청년특별위원장, 원내대표를 맡으며 당내 활동도 이어왔다.

관악구의회에서는 행정재경위원회 위원장과 윤리특별위원회 위원, 의회운영위원회 및 보건복지위원회 위원을 역임하며 의정 경험을 쌓았다. 특히 2023회계연도 결산검사 대표위원을 맡으며 재정·행정 분야에서 활동해왔다.

이와 함께 관악구노동복지센터 조직팀장, 서울시 청년자문관, 관악구 업무평가위원회 및 벤처기업육성위원회 위원으로 활동하며 노동·청년·지역경제 분야에서 경험을 쌓았다.

임만균 더불어민주당 관악구 3선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 관악구 3선거구 임만균 후보

1978년생인 임만균 후보는 제10·11대 서울시의회 의원으로 활동 중인 재선 시의원으로, 현재 환경수자원위원회 위원장을 맡고 있다.

한남대학교 도시지역계획과를 졸업하고 공인노무사 자격을 취득했다. 대통령직속 국가균형발전위원회 국민소통특별위원회 위원과 더불어민주당 청년정책연구소 회장, 서울시 도시계획위원회 심의위원을 지내며 정책 및 도시계획 분야에서 활동해왔다.

서울시의회에서는 도시계획균형위원회, 예산결산특별위원회, 예산정책위원회에서 활동했다. '2050 탄소중립과 정의로운 전환' 특별위원회 부위원장을 맡으며 환경·도시·재정 분야에서 의정 경험을 쌓았다.

또 부동산대책 및 주거복지 특별위원회, 청년발전 특별위원회와 같이 다양한 특별위원회에서 활동하며 주거·청년 정책 분야에도 참여해왔다.

김정애 더불어민주당 관악구 4선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 관악구 4선거구 김정애 후보

1959년생인 김정애 후보는 제6·7대 관악구의회 의원을 지낸 재선 구의원 출신으로 현재 11대 서울시의회에서 행정재경위원회 위원으로 활동하고 있다.

학점인정 제도를 통해 사회복지학을 전공했으며 중앙대학교 대학원 의회학과 석사과정을 수료했다. 더불어민주당 중앙당 주거복지특별위원회 부위원장을 지내며 당내 활동도 이어왔다.

관악구의회에서는 제7대 전반기 운영위원장을 맡았고, 정책연구회 공동대표로 활동하며 의정 경험을 쌓았다. 또 국민건강보험공단 관악지사 자문위원, 관악구 자살예방위원회 및 다문화가족지원협의회 위원으로 참여하며 복지·보건 분야에서 활동해왔다.

이와 함께 어린이집 운영위원과 교육경비심의위원회 위원을 맡으며 지역 교육과 아동·청소년 분야에서도 활동해왔다.

김정우 더불어민주당 관악구 5선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 관악구 5선거구 김정우 후보

김정우 후보는 국회와 지방의회, 정당을 두루 거치며 정치·행정 경험을 쌓았다.

한양대에서 국어국문학을 전공하고 한국방송통신대학교에서 법학을 공부했다. 현재 한양대 공공정책대학원에 재학 중이다.

국회에서는 박민규·곽상언·홍익표 의원실에서 선임비서관과 보좌관, 비서관으로 근무하며 입법과 정책 실무를 경험했다. 더불어민주당 서초구을 지역위원회 사무국장을 지내며 당 조직 운영에도 참여했다.

또 서초구의회 의원으로 활동하며 지방의정 경험을 쌓았고, 나이너스 엔터테인먼트에서 영화 마케팅·배급 총괄팀장을 맡아 민간 분야 경험도 갖췄다. 공군 예비역 대위로 군 복무를 마쳤다.

chogiza@newspim.com