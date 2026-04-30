최홍규 군포시 부시장, 고유가 피해지원금 신청 현장 방문

AI 핵심 요약beta
- 군포시 최홍규 부시장이 29일 고유가 피해지원금 신청 현장을 방문했다.
- 광정동·군포1동·대야동 행정복지센터를 돌며 접수 상황과 직원들을 점검 격려했다.
- 신청률은 27% 수준이며 취약계층 지원을 강조하고 8일까지 1차 접수한다.
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"시민 안내에 애쓰고 있는 직원들의 노고 격려"
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 29일 최홍규 부시장이 고유가 피해지원금 신청 현장을 방문해 접수 상황을 점검하고 담당 직원들을 격려했다고 30일 밝혔다.
시에 따르면 이날 현장 방문은 고유가 피해지원금 1차 신청이 지난 27일부터 시작됨에 따라 동별 신청 현황을 확인하고 시민 불편사항을 사전에 점검하기 위해 마련됐다.
최 부시장은 이날 오전 10시 30분부터 광정동, 군포1동, 대야동 행정복지센터를 차례로 방문했다. 군포1동과 광정동은 지원 대상자가 비교적 많은 지역인 만큼 신청 초기 접수 상황과 민원 응대 체계를 중점적으로 살폈으며 대야동에서는 지역 특성을 고려해 거동이 불편한 시민 등 신청 취약계층에 대한 안내와 지원 체계를 함께 점검했다.
현재 군포시 전체 고유가 피해지원금 신청률은 약 27% 수준으로,. 동별로는 군포1동은 약 25%, 광정동과 대야동은 약 27%의 신청 실적을 보이고 있다.
최홍규 부시장은 현장에서 신청 접수 절차와 민원 응대 상황, 인력 운영 현황 등을 확인하고 시민 안내에 애쓰고 있는 직원들의 노고를 격려했다. 이어 "고유가·고물가로 어려움을 겪는 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 마련된 지원금인 만큼, 대상자가 빠짐없이 신청할 수 있도록 세심하게 챙겨달라"며 "특히 고령자, 장애인 등 신청에 어려움이 있는 시민들이 소외되지 않도록 적극적인 안내와 지원을 부탁드린다"고 말했다.
한편 고유가 피해지원금 1차 신청 대상은 기초생활수급자, 차상위계층 등이며, 신청 기간은 다음 달 8일까지다. 1차 미신청자와 국민의 70% 대상자는 다음 달 18일부터 7월 3일까지 2차 신청 기간에 신청할 수 있다.
1141world@newspim.com