[주간금융이슈] 체크카드 발급 연령 7세로↓ 어린이 금융시장 열린다

AI 핵심 요약beta
- 금융위원회가 28일 여신전문금융업법 시행령 개정안을 의결했다.
- 4일부터 만 7세 이상 어린이 체크카드 발급을 허용한다.
- 카드사들은 어린이 고객 유치를 위한 이벤트와 행사를 펼친다.
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12세 이상 후불교통 한도 2배 확대·가족 신용카드 발급 가능
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 어린이날을 하루 앞둔 4일부터 만 7세 이상 어린이의 체크카드 발급이 허용된다. 초등학교 1학년 어린이도 부모님 카드가 아닌 본인 명의의 카드를 가질 수 있게 된 것이다. 미래 고객 선점을 위한 금융사들의 경쟁도 달아오르는 분위기다.
금융위원회는 지난 28일 국무회의에서 이 같은 내용이 포함된 '여신전문금융업법 시행령' 개정안을 의결했다. 4일 공포와 동시에 시행에 들어간다. 이는 지난해 11월 발표된 '미성년자 카드 결제 편의성 제고방안'의 후속 조치다. 현금 사용이 줄고 카드 사용은 늘어난 상황에서 카드 사용이 제한됐던 어린이와 청소년들의 불편을 개선한 것이다.
개정안에 따라 후불교통 기능이 없는 미성년자 체크카드 발급 연령이 기존 만 12세 이상에서 만 7세 이상으로 낮아진다. 초등학교 입학 시점부터 교통 기능이 없는 체크카드 발급이 가능해진 것이다. 만 12세 이상 청소년의 경우 후불교통 기능이 포함된 체크카드의 월 이용 한도가 기존 5만원에서 10만원으로 확대된다.
또한 미성년자의 가족 신용카드 발급의 법적 근거도 마련돼 부모가 신청하면 만 12세 이상 자녀 앞으로 가족카드를 발급할 수 있게 된다. 7세 이상 아이들은 체크카드를, 12세 이상 아이는 신용카드를 사용할 수 있는 길이 열린 것이다. 이번 조치는 금융 접근성을 높이는 동시에 조기 금융교육 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다.
카드사에서는 어린이 고객 확보를 위한 대응에 나섰다. 신한카드는 만 7~11세 자녀를 둔 부모 고객을 대상으로 체크카드를 발급하는 '자녀 용돈카드' 이벤트를 진행한다. 하나카드는 지난달 미성년자들의 소비 생활 패턴에 따라 '스타일(STYLE)' '플레이(PLAY)' 등 2가지 타입으로 구성된 '원픽 하나 체크카드'를 선보였다.
이번 주에는 어린이날을 기념한 금융권 행사도 다채롭다.NH농협은행은 '허그팜(Hug Farm) 금융교육'을 실시한다. 우리 농산물과 쌀 가공식품을 직접 체험하고 구매할 수 있는 교육 프로그램으로 전국 청소년금융교육센터에서 신청, 진행한다.
신한카드는 어린이날을 맞아 오는 3일 서울월드컵경기장에서 열리는 K리그1 전북 현대와의 경기날에 FC서울과 '신한카드 SOL트래블 Day'를 연다. 경기장 부스 내 설치된 골대에 골을 넣은 고객에게 FC서울 축구공을 증정하며, 에어볼 추첨기 이벤트 참여자 전원에게는 레디백·보조배터리 등 경품도 제공한다
하나은행은 오는 9일 서울 시립대학교 100주년 기념관에서 바둑 꿈나무들의 대잔치인 '어린이 바둑 페스티벌'을 연다. 최강부, 유단자부, 급수별(고급·중급·초급) 부문 및 유치부까지 총 13개 부문으로 대회가 이뤄지며 행사 당일에는 이창호 9단의 팬 사인회가 오전과 오후 두 차례에 걸쳐 진행된다.
KCGI자산운용도 오는 9일 서울 영등포 TCC아트센터에서 주니어펀드 가입 청소년을 초청해 행사를 연다. 신규 고객(초1~고3)과 보호자들이 대상이며 가상의 자금으로 투자하는 모의투자 시뮬레이션, 극단 나루빈의 버디버디 공연 등을 준비했다.
romeok@newspim.com