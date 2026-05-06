(수요일·음력 3월20일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월6일(수요일·음력 3월20일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 지나간 일들을 되돌아보면서 후회하겠다.
72년생 : 자신의 소신을 지키는 것이 중요하겠다.
84년생 : 이익이 생각보다 크겠다.
96년생 : 걸림돌이 없어지겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 다시 시작하는 사업에서 좋은 소식이 있겠다.
73년생 : 다시 좋은 기회를 만나겠다.
85년생 : 사랑하는 사람을 만날 수 있겠다.
97년생 : 앞장서야지만 일이 해결되겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 작은 돈이 큰돈이 될 수 있겠다.
74년생 : 없어졌던 재물이 다시 생기겠다.
86년생 : 뜻대로 일이 이루어지겠다.
98년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 생각보다 상황이 좋아질 수 있겠다.
75년생 : 뜻대로 일이 처리되겠다.
87년생 : 좋은 기운이 몰려오겠다.
99년생 : 어렵던 일들이 해결될 조짐을 보이겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 부부관계에 문제가 생길 수 있겠다.
76년생 : 원하는 결과를 얻겠다.
88년생 : 자신을 사랑하는 것이 중요하겠다.
00년생 : 좋은 사람을 만나 사랑을 나누겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 희망의 불꽃이 타오르겠다.
77년생 : 변화해야 얻는 것이 있겠다.
89년생 : 좋은 사람을 얻겠다.
01년생 : 복잡한 일이 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 과정을 소중하게 생각해야 하겠다.
78년생 : 밝은 빛이 보이겠다.
90년생 : 문제가 모두 풀려나가겠다.
02년생 : 나에게 있어 매우 중요한 일로 다가오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 좋은 결과로 이어지겠다.
79년생 : 새롭게 얻는 것이 많겠다.
91년생 : 다시 한번 생각해야 할 일이 생기겠다.
03년생 : 하얀 눈을 밟으며 걸어가는 즐거움이 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사람으로 인하여 일이 성사되겠다.
80년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
92년생 : 다시 시작하면 좋겠다.
04년생 : 어찌할 수 없는 신명을 맛볼 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 어렵던 일들이 해결될 수 있겠다.
81년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
93년생 : 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
05년생 : 정답던 시간은 가고 고행의 시간이 시작되겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 밀고 나가는 것이 중요하겠다.
82년생 : 도서관에서 노래하는 격이다.
94년생 : 사랑하는 사람을 만난다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 어렵던 일이 풀려나가겠다.
83년생 : 마음을 굳게 먹고 있는 힘을 다해야 하겠다.
95년생 : 미워도 다시 한번 사랑하겠다.