경기도교육청 'AI 융합교육 지원단' 출범…교실 수업 혁신 '본격화'

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 30일 인공지능 융합교육 전문지원단을 출범했다.
- AI 석사 학위 교원 100명으로 구성해 학교 현장 지원을 시작했다.
- 수업 컨설팅, 연수, 자료 개발로 AI 교육을 확산한다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 인공지능 기반의 교실 수업 혁신을 위해 전문 역량을 갖춘 '2026년 인공지능 융합교육 전문지원단'을 출범하고 본격적인 현장 지원에 나선다.
30일 도교육청에 따르면 지원단은 도교육청의 지원을 통해 교육대학원에서 '인공지능 융합교육' 전공 석사 학위를 취득한 초·중등 교원 100명 내외로 구성됐다. 이들은 학위 과정에서 쌓은 심화 전공 지식과 연구 성과를 바탕으로 학교 현장에 AI 교육을 확산하는 선도적 역할을 수행하게 된다.
전문지원단은 일선 학교의 인공지능 융합교육 안착을 위해 3대 핵심 활동을 중심으로 운영된다. 구체적으로는 ▲학교로 찾아가는 인공지능 수업 설계 컨설팅 ▲교실 적용 중심의 실무형 교원 연수 운영 ▲인공지능 수업 적용 모델 및 교수·학습 자료 개발·보급 등이다.
특히 도교육청은 교육지원청과 연계한 '지역 기반 밀착 지원 체계'를 구축하기로 했다. 학교가 지원을 요청할 경우 즉시 지원단을 투입해 학교 간 디지털 역량 격차를 해소하고, 학생 맞춤형 인공지능 수업이 일상적으로 이뤄질 수 있도록 돕는다.
이번 지원단 출범은 교원들의 연구 성과가 이론에 그치지 않고 실제 교실 수업의 변화로 이어지게 하는 데 목적이 있다. 도교육청은 모든 교원이 인공지능을 활용해 수업 혁신을 실현할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지원단의 활동을 적극 뒷받침할 계획이다.
경기도교육청 관계자는 "이번 전문지원단 운영을 통해 도내 모든 학교에 실질적인 인공지능 융합교육이 현장에 안착할 수 있도록 노력하겠다"며 "교원들의 전문성이 실제 수업 현장에서 빛을 발할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
beignn@newspim.com