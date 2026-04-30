KB자산운용 'RISE 코리아전략산업 ETF', 순자산 2000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 30일 RISE 코리아전략산업액티브 ETF 순자산 2000억원 돌파를 밝혔다.
- 이 ETF는 1월 상장 후 3개월 수익률 38.02%로 1위를 기록했다.
- 정부 전략산업 6개 분야에 투자하며 액티브 운용으로 시장 변화에 대응한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 30일 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF'가 순자산 2000억원을 돌파, 올해 상장된 국내 액티브 ETF 중 최근 3개월 수익률(38.02%) 1위를 기록하고 있다고 밝혔다.
지난 1월 상장한 이 상장지수펀드(ETF)는 정부가 육성 중인 국가 전략산업 6개 분야에 투자한다. AI·반도체, 바이오, 콘텐츠·문화, 방산, 에너지, 첨단제조 등 국내 미래 성장 동력을 대표하는 산업에 선별 투자하는 방식이다.
오늘(30일) 기준 주요 투자종목은 삼성전자(23.44%), SK하이닉스(13.42%), 효성중공업(5.23%), 티에스이(4.03%), 삼양식품(3.76%), 달바글로벌(3.76%), 두산(3.56%), 대주전자재료(3.04%), 이수페타시스(3.03%), 삼성SDI(2.89%) 등이다.
이 상품은 액티브 운용을 통해 시장 변화에 유연하게 대응하도록 설계됐다.
정상우 KB자산운용 ETF운용본부장은 "단기 테마 추종이 아닌 한국 경제의 미래 성장축에 투자하는 상품"이라며 "산업별 분산과 적극적인 운용 전략을 통해 차별화된 성과를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
KB자산운용은 상반기 내 액티브 ETF 운용 조직을 신설할 예정이다. AI·반도체·전력인프라·배당·커버드콜 등 다양한 투자 테마와 관련한 리서치와 운용 역량을 강화할 계획이다.
dconnect@newspim.com