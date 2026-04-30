신용보증기금, 하나은행·HD건설기계와 최대 850억원 협약보증 공급

AI 핵심 요약beta
- 신용보증기금이 29일 HD건설기계와 하나은행과 건설기계 동반성장 업무협약을 체결했다.
- 3개사는 HD건설기계 협력기업에 최대 850억원 보증을 공급한다.
- 공동 프로젝트 보증은 100% 보증비율, 동반성장 보증은 90%와 0.2%p 차감 혜택을 준다.
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일반 협력기업에도 '동반성장 협약보증' 지원
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용보증기금이 지난 29일 HD건설기계, 하나은행과 '건설기계산업 동반성장 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 3개사가 상호 협력체계를 구축해 건설기계 산업 경쟁력을 강화하고 대·중소기업 간 상생협력 생태계를 조성하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 HD건설기계와 하나은행은 신보에 총 50억원을 출연하고, 신보는 이를 재원으로 HD건설기계 협력기업에 최대 850억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다.
신보는 차세대 건설기계장비 개발 프로젝트에 참여하는 협력기업에 '공동 프로젝트 보증'을, 일반 협력기업에 '동반성장 협약보증'을 각각 지원한다.
이에 따라, 공동 프로젝트 보증은 보증비율 100%와 고정보증료율 0.8%를 적용하고, 동반성장 협약보증으로는 보증비율 90%와 보증료율 0.2%p 차감 혜택을 제공한다.
dedanhi@newspim.com