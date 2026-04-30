진에어·에어부산·에어서울, 객실 서비스 하나로

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 29일 에어부산·에어서울과 객실 서비스 표준화 합동 교육을 시작했다.
- 19명 교관이 마곡 사옥에서 이론 분석과 교수법 개발 회의를 진행했다.
- 국립재활원 방문으로 장애인 체험 실습을 통해 교안 검증과 확대를 계획한다.
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[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 진에어가 에어부산, 에어서울과 함께 통합 저비용항공사(LCC) 출범을 앞두고 객실 서비스 표준화 작업을 시작했다.
30일 진에어에 따르면 3사의 객실 서비스 교관 19명은 지난 29일 서울 강서구 진에어 마곡 사옥에서 합동 교육을 실시했다. 이는 3사 교관들이 공식적으로 교류하는 첫 번째 자리다.
교육은 이론과 실습을 병행했다. 오전에는 도움이 필요한 승객 응대 과목의 교안을 분석하며 표준 교수법 개발을 위한 회의를 열었다.
오후에는 국립재활원을 방문해 실무 역량 강화 교육을 받았다. 교관들은 장애 인식 개선 교육, 장애 유형별 체험 프로그램, 교통약자 승객 케어 실습 등을 이수했다. 휠체어 이용 승객과 시각 장애인 등 기내 교통약자들이 실제 겪는 불편함을 직접 경험하며 표준 교안과 교수법을 검증했다.
3사는 이번 합동 교육을 시작으로 객실 서비스 전 영역의 표준화 작업을 단계적으로 확대할 계획이다. 각 항공사가 보유한 서비스 강점을 담아 하나의 기준을 정립하고, 이를 현장에 효과적으로 전파할 수 있는 체계를 구축하는 데 중점을 두고 있다.
syu@newspim.com