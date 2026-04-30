SM그룹, 구글 워크스페이스 도입…AI 기반 지능형 기업 전환 본격화

AI 핵심 요약beta
- SM그룹이 30일 구글 워크스페이스를 전사 도입했다.
- 54개 계열사 중 38곳에 우선 적용해 업무 혁신 환경 구축했다.
- AI 연구 TFT 신설로 클라우드 전환과 지능형 기업 도약 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SM그룹(회장 우오현)은 인공지능(AI) 전환을 통한 미래 경쟁력 확보를 위해 클라우드 기반 협업 플랫폼인 구글 워크스페이스(Google Workspace, GWS)를 전사에 도입한다고 30일 밝혔다.
SM그룹은 1차적으로 전체 계열사 54곳 가운데 38곳에 GWS를 우선 도입해 업무 혁신과 통합 운영에 필요한 환경을 구축했다. 이는 협업에 필요한 툴(tool)을 교체하는 차원을 넘어, 데이터를 기반으로 판단하고 실행하는 '지능형 기업(Intelligent Enterprise)'으로 도약하기 위한 전략적 선택이다. 그 일환으로 회사는 지난달 그룹 경영지원부문 산하에 'AI 연구 태스크포스팀(TFT)'을 신설해 운영하고 있다.
AI 연구 TFT는 GWS 도입을 기점으로 AI 전환 실행 투트랙 로드맵을 전개한다. 인프라 현대화로 레거시 시스템의 클라우드 전환과 파편화된 업무 데이터의 표준화를 꾀하는 한편, 새로운 비즈니스 가치 창출로 실질적인 효율성과 수익성 개선까지 이끌어 내겠다는 구상이다.
SM하이플러스 안병현 대표이사는 "GWS는 단순한 도구모음이 아니라 AI가 실시간으로, 유기적으로 연결된 업무생태계의 시작점"이라며 "인프라의 전면적 개선과 에이전틱 AI 접목을 병행하는 전략으로 제조∙서비스, 해운, 건설 등 SM그룹의 전체 사업부문에서 실효성과 효율성을 높이고 가치도 극대화해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com