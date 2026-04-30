'미래기술 이용 해킹 막아라' 빗썸, 양자내성암호 보안 체계 도입

AI 핵심 요약beta
- 빗썸이 30일 양자내성암호(PQC) 보안 체계 고도화에 박차를 가한다고 밝혔다.
- 빗썸은 아톤과 협력해 인프라 전반에 PQC 솔루션을 도입한다.
- 개인키 보호와 실시간 모니터링으로 고객 자산을 안전하게 지킨다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸이 미래 기술을 이용한 보안 위협으로부터 고객 자산을 안전하게 지키기 위해 양자내성암호(PQC) 보안 체계 고도화에 박차를 가한다고 30일 밝혔다.
양자내성암호(PQC)는 연산 능력이 비약적으로 높은 양자컴퓨터로도 풀 수 없는 복잡한 알고리즘 기반의 차세대 암호 체계다. 최근 양자컴퓨팅 기술이 빠르게 발전하며 기존 암호화 방식이 무력화될 수 있다는 우려가 나오자, 빗썸은 이를 선제적으로 방어하기 위해 업계 최초로 해당 기술 도입을 결정했다.
이를 위해 빗썸은 지난 2월 보안 전문 기업 아톤과 체결한 기술 협력을 토대로 인프라 전반에 PQC 보안 솔루션을 도입하기 위해 논의를 진행하고 있다. 그에 따라 가상자산 지갑 관리와 본인 인증 시스템 전반에 양자 보안 기술을 적용하는 프로젝트가 진행된다.
특히 자산 관리의 핵심인 '개인키'를 보호하기 위해 서비스 입력부터 인증, 전송, 저장에 이르는 보안 전 과정에 양자내성암호 기반의 보호 체계를 구축하는 데 집중할 계획이다. 아톤이 보유한 사용자·기기 인증 및 종단간 암호화 솔루션 등을 빗썸 플랫폼 특성에 맞게 최적화해 적용함으로써, 고객 정보나 자산에 접근하는 경로를 빈틈없이 차단할 예정이다.
여기에 양자컴퓨터를 악용한 해킹이나 침해사고 등으로 발생할 수 있는 비정상 거래 패턴을 즉각 잡아낼 수 있도록 실시간 모니터링 시스템도 함께 강화하고 있다.
빗썸 관계자는 "가상자산 해킹에 대한 막연한 불안감을 해소하고, 미래 기술 환경 변화 속에서도 고객 자산을 안전하게 지키는 것이 최우선 과제"라며 "국내 최고 수준의 보안 표준을 확립해 가장 안심하고 거래할 수 있는 플랫폼이 되겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com