엔젤로보틱스, 말레이시아서 엔젤슈트 H10 정식 의료기기 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 엔젤로보틱스의 웨어러블 로봇 엔젤슈트 H10이 말레이시아 의료기기청으로부터 정식 인증을 획득했다.
- 말레이시아에서 기존 엔젤렉스 M20에 이어 H10까지 확보하며 동남아 시장 기반을 공고히 했다.
- 수술 후 회복기 환자부터 근감소증 환자까지 폭넓은 환자군을 대상으로 활용 가능한 제품이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웨어러블 로봇 전문기업 엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 '엔젤슈트 H10'이 말레이시아 의료기기청(MDA)으로부터 정식 의료기기 인증을 획득했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 성과는 말레이시아에서 기존 엔젤렉스 M20에 이어 엔젤슈트 H10까지 제품 포트폴리오를 확보했다는 점에서 의미가 크며, 동남아 시장 내 사업 기반을 한층 공고히 하는 계기가 될 전망이다.
엔젤슈트 H10은 수술 후 회복기 환자, 신경계 환자, 근감소증 및 기능 저하 환자 등 보다 넓은 환자군을 대상으로 활용 가능한 제품이다. 병원 내 치료를 넘어 기능 회복과 일상 복귀까지 연결될 수 있는 확장성을 갖춘 웨어러블 로봇이다.
특히 엔젤로보틱스는 이번 인증 획득을 통해 말레이시아 시장에서 중증 보행 재활 중심의 엔젤렉스 M20과 보다 폭넓은 기능 회복 및 보행 보조 영역의 엔젤슈트 H10을 모두 확보하게 됐다. MDA 등록은 안전성·성능·임상적 유효성에 대한 기술 심사와 엄격한 안전성 검토를 모두 통과해야 취득할 수 있어, 제품의 임상적 유효성과 글로벌 기술 경쟁력이 객관적으로 입증된 결과로 받아들여진다.
또한 단순한 인허가 완료를 넘어 엔젤로보틱스의 글로벌 사업 전략이 실제 성과로 이어지고 있음을 보여주는 중요한 이정표로 평가된다. 말레이시아는 동남아시아 내에서도 의료 인프라와 시장 성장성이 높은 국가로, 엔젤로보틱스는 이를 기반으로 현지 의료기관과의 협력을 확대하고 동남아 전역으로 사업 확장에 속도를 낼 계획이다.
이번 성과는 조남민 대표 체제 아래 엔젤로보틱스가 기술과 시장, 규제와 사업화를 정교하게 연결하며 글로벌 사업을 추진해온 결과라는 점에서 주목된다. 조 대표는 엔젤로보틱스를 단순한 기술 기업이 아닌 글로벌 헬스케어 로보틱스 기업으로 성장시키겠다는 방향 아래, 국가별 인허가 전략과 현지 시장 진입, 제품 포트폴리오 확장을 단계적으로 실행해왔다.
조남민 엔젤로보틱스 대표는 "이번 엔젤슈트 H10의 말레이시아 의료기기 인증 획득은 당사의 웨어러블 로봇 기술이 글로벌 의료 시장에서 신뢰와 기준을 확보해가고 있다는 점에서 매우 의미 있는 성과"라며 "말레이시아에서 엔젤렉스 M20에 이어 엔젤슈트 H10까지 인증을 획득함으로써 환자의 상태와 치료 단계에 따라 보다 폭넓은 솔루션을 제공할 수 있는 기반이 마련됐다"고 말했다.
이어 "엔젤로보틱스는 사람의 움직임을 이해하고 확장하는 Physical AI 기반 웨어러블 로봇 기업으로 성장하고 있다"며 "앞으로도 동남아 시장 확장은 물론 글로벌 의료 시장에서 기술과 신뢰를 동시에 확보하는 회사로 도약해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 엔젤로보틱스는 지난 6일 프랑스 국무총리실 산하 투자총괄국(SGPI) 브뤼노 보넬 사무총장이 본사를 방문해 양국 로봇 산업 협력 방안에 대해 논의한 바 있다.
nylee54@newspim.com