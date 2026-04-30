대상, 장애예술인 일자리 확대…'올모 남서울' 지분 투자

AI 핵심 요약beta
- 대상이 29일 서울 금천구에 문화예술 특화 장애인 표준사업장 '올모 남서울'을 개소했다.
- 올모 남서울은 51명의 발달장애인 작가가 상주하며 미술 교육과 미디어아트 제작 등을 운영한다.
- 대상은 이번 투자로 장애예술인의 자립 기반 마련과 지속 가능한 일자리 창출을 추진한다.
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교육·전시·미디어아트까지…지속 가능한 예술 생태계 구축 나서
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상이 문화예술 특화 장애인 표준사업장 '올모 남서울'에 지분을 투자하며 장애예술인 지원 확대에 나섰다. 이번 투자는 부천·하남·용인·인천에 이은 다섯 번째로, 장애예술인의 자립 기반 마련과 지속 가능한 일자리 창출을 위한 행보다.
30일 대상에 따르면 지난 29일 서울 금천구 가산동에서 열린 '올모 남서울' 개소식에는 최창빈 대상 경영안전본부장과 손영배 한국장애인고용공단 서울남부지사장을 비롯해 국회의원, 참여기업, 지역사회 관계자들이 참석했다. 대상은 장애예술인 고용 확대와 창작 활동 지원을 통해 문화예술 생태계 조성에 협력할 계획이다.
'올모 남서울'은 서울 지역 최초의 올모 사업장으로, 가산동 지식산업센터 내 89평 규모로 조성됐다. 이곳에는 총 51명의 발달장애인 작가가 상주하며 미술 교육, 이동 전시, 미디어아트 제작, 그림 구독 서비스 등 다양한 문화예술 프로그램을 운영한다. 공용 및 개인 작업실, 휴게공간, 커뮤니케이션실 등 창작 환경도 함께 마련됐다.
최창빈 본부장은 "대상은 현재까지 다섯 개 올모 사업장에 지분 투자를 진행하며 장애예술인 일자리 창출과 문화예술 활동을 지원해왔다"며 "앞으로도 장애예술인의 자립과 사회 참여를 위한 실질적인 지원을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 '올모(OLMO)'는 스페인어로 '느티나무'를 의미하며, 장애예술인이 예술적 잠재력을 바탕으로 사회적 주체로 성장한다는 뜻을 담고 있다. 사업장에서는 미술 분야 재능을 가진 장애예술인을 채용해 교육과 창작 활동을 지원하고, 완성된 작품은 전시·캠페인·굿즈 제작 등 다양한 방식으로 활용된다.
mkyo@newspim.com