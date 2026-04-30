"중국, EU에 화웨이 장비 퇴출 추진 시 '상응하는 보복 조치' 경고"

AI 핵심 요약beta
- 주EU 중국 대표부가 29일 EU 화웨이 장비 퇴출 추진에 보복 조치 취하겠다고 경고했다.
- EU 사이버보안법 강제 시 EU 기업 조사와 상호 조치 가능성을 밝혔다.
- 비르쿠넨 부위원장 제안서에서 중국 장비 고위험 표현 삭제를 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 중국이 유럽연합(EU)의 화웨이 장비 퇴출 추진에 맞서 보복 조치를 취하겠다고 경고했다.
주EU 중국 대표부는 29일(현지시간) 브뤼셀 회의에서 발표한 성명에서 "EU가 해당 제안을 계속 추진한다면 중국은 EU와 EU 기업에 상응하는 대응 조치를 취할 수밖에 없다"고 밝혔다.
또 EU가 사이버보안법을 통해 유럽 기업들에 중국 장비 퇴출을 강제할 경우 "EU 또는 EU 기업에 대한 관련 조사를 시작하고 상호 조치를 취할 수 있다"고 경고했다.
주EU 중국 대표부는 또 서한을 통해 EU 집행위원회에 헨나 비르쿠넨 집행부위원장이 제안한 내용에서 중국 장비를 사이버보안 우려로 규정하거나 중국 기업을 '고위험' 공급업체로 분류하는 표현을 삭제하라고 요구했다.
비르쿠넨 부위원장은 EU 회원국들이 화웨이와 ZTE의 통신 인프라 장비를 단계적으로 퇴출하도록 의무화하는 방안을 추진하고 있다. 지난 1월에는 사이버보안법에 네트워크 보안을 강화하는 의무 조치를 포함하는 방안을 제안했다.
유럽 여러 국가와 영국은 화웨이의 중국 연계성을 안보 위협으로 간주해 통신망의 민감한 부분에서 화웨이 장비를 차단하는 조치를 취해온 바 있다.
EU 집행위는 2020년 '고위험 공급업체' 사용을 줄이도록 권고하는 5G 가이드라인을 제시했으나 강제성은 없었다.
화웨이 장비 퇴출에 대해서는 공급 제한과 비용 상승을 우려하는 비판도 제기되고 있다. 현재 통신 장비 시장은 화웨이 외에 유럽의 노키아와 에릭슨이 주도하고 있다.
wonjc6@newspim.com