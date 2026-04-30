现代汽车会长郑义宣时隔8年访问北京车展

纽斯频通讯社首尔4月30日电 韩国现代汽车集团会长郑义宣29日前往中国北京，参观"2026北京国际汽车展览会"，实地调研中国汽车产业发展情况，重点了解电动化与智能化领域最新技术趋势。

现代汽车在中国发布纯电车型艾尼氪V。【图片=现代汽车集团提供】

据业内消息，郑义宣在北京国际展览中心等展馆走访多家整车企业展台，并通过试乘体验、查看配置等方式，详细考察中国车企在产品设计、智能化功能等方面的进展。

这是郑义宣自2018年以来再次到访北京车展。继2025年上海车展后，现代汽车集团连续两年高层赴华调研，被认为是公司重新审视中国市场、推动业务调整的重要举措。

业内指出，中国汽车企业近年来在技术研发和市场响应方面提升明显，正从价格竞争逐步转向综合竞争。

现代汽车集团表示，将以本届车展为契机，加快推进中国市场战略调整。公司围绕纯电动品牌"艾尼氪（IONIQ）"推出针对中国市场的车型，并同步推进品牌体系优化，以适应当地市场需求变化。

根据规划，现代汽车未来5年将推出20款新车型，并力争将年销量提升至50万辆。公司表示，将以本地化研发和合作为基础，增强产品竞争力。

在产业合作方面，现代汽车集团计划加强与中国企业协同发展。在自动驾驶领域推进与中国企业的技术合作，在电池领域深化与当地供应链企业的合作关系。

中国市场曾是现代汽车集团重要的增长引擎。数据显示，2017年其在华销量约为179万辆，此后出现明显下滑，近年来维持在约40万辆规模。业内认为，恢复中国市场表现对其全球布局具有重要意义。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社