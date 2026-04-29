고양특례시, 2040 도시기본계획 수립...미래 청사진 제시

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2도심·4부도심·6지역중심 개편

생활밀착형 주거 복지 등 강화

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시가 향후 20년의 미래 청사진을 제시했다.

일산 1기 신도시 전경.[사진=고양시]

고양시는 '2040 고양 도시기본계획'을 수립하고 경기도에 승인 신청을 완료했다고 29일 밝혔다.

이번 도시기본계획은 도시 공간 구조 개편과 핵심 전략 사업 추진을 통해 수도권 서북부 광역거점 도시로 도약하는 것을 목표로 도시 전반의 중장기 발전 방향을 담은 최상위 계획이다.

시는 일산과 창릉을 중심으로 한 2도심·4부도심·6지역 중심 체계로 재편하고, 경제자유구역과 장항·일산테크노밸리·방송영상밸리, 대곡·화정, 삼송·지축을 부도심으로 육성한다.

여기에 탄현, 풍동·식사, 원당, 고양·관산, 향동, 덕은 등 6개 지역중심을 더해 수도권 서북부 거점 도시로서 위상을 높이고, 미래 성장 기반을 선제적으로 구축한다는 구상이다.

2040년 계획 인구는 127만 1000명으로 설정하고, 경제자유구역 지정 등 핵심 전략사업 추진을 위해 약 21.283㎢ 규모의 시가화 예정 용지를 확보했다.

이와 함께 시민 생활과 직결된 주거 환경 개선 사업도 병행 추진한다.

시는 총 26억 1000만 원을 투입해 44개 단지의 승강기와 옥상 시설 등 공용 시설 유지 보수를 지원할 방침이다.

또한 15년 이상 경과한 소규모 공동주택을 대상으로 집수리 비용을 지원하고, 단열 보강과 고효율 창호 교체 등의 사업도 추진해 생활 밀착형 주거 복지를 강화하기로 했다.

이동환 시장은 "이번 도시기본계획이 도시의 장기 성장 전략의 종합 청사진이 될 것으로 내다 보고, 경기도의 최종 승인을 받아 자족도시의 기틀을 마련할 것이다"라며 "장기적인 도시 성장 기반 구축과 함께 시민이 일상에서 체감할 수 있는 주거환경 개선을 균형 있게 추진하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com