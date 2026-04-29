계룡건설, 서울국제정원박람회 참가…'엘리프 가든' 공개

AI 핵심 요약beta
- 계룡건설이 29일 서울국제정원박람회 참가 발표했다.
- 다음달 1일부터 10월 27일 서울숲에서 엘리프 가든 조성한다.
- 자연 조화 힐링 정원으로 오감 체험 이벤트 운영한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 계룡건설이 서울국제정원박람회에 참가해 친환경 정원 콘텐츠를 선보인다.
계룡건설은 다음달 1일부터 10월 27일까지 서울숲에서 열리는 '2026 서울국제정원박람회'에서 '엘리프 가든(ELIF Garden)'을 조성·운영한다고 29일 밝혔다.
'엘리프 가든'은 사람과 자연, 공간의 조화를 주제로 한 힐링형 정원으로 자사 주거 브랜드 '엘리프'의 가치를 공간으로 구현한 것이 특징이다. 한국 전통 정원의 '마당' 개념을 현대적으로 재해석해 도심 속에서 휴식과 소통이 이뤄지는 공간으로 꾸몄다.
특히 파빌리온 외관에는 붉은 색 강화유리를 적용해 일상적인 풍경을 색다르게 인식하도록 연출했다.
계룡건설은 박람회 개막에 맞춰 내달 1일부터 10일까지 현장에서 오감 체험 프로그램과 참여형 이벤트를 운영한다. 참여자에게는 기념품을 제공하고 SNS 이벤트를 통해 방문객과의 소통도 강화할 계획이다.
계룡건설 관계자는 "정원을 통해 자연과 공존하는 삶의 가치를 전달하고자 한다"며 "지속가능한 조경 기술과 공간 설계를 확대해 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com