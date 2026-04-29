한국도로공사 충북본부, 당근에 공공프로필 개설…"생활밀착형 소통"

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 충북본부가 29일 지역 커뮤니티 플랫폼 '당근'에 공공 프로필을 개설했다.
- 충북본부는 당근 앱을 통해 교통 안전 정보와 우회 도로 안내, 휴게소 이벤트 등을 제공한다.
- 5월 한 달간 '단골 맺기' 이벤트를 진행해 참여자 200명에게 모바일 쿠폰을 지급한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 한국도로공사 충북본부는 지역 커뮤니티 플랫폼 '당근'에 공공 프로필을 개설하고 지역 주민과의 생활 밀착형 소통에 나선다고 29일 밝혔다.
충북본부는 당근 앱 '동네지도' 내 '공공기관 소식' 코너를 통해 계절별 교통 안전 정보와 공사 구간 우회 도로 안내, 휴게소 대표 메뉴 및 이벤트 등 고속도로 이용에 필요한 다양한 정보를 제공할 계획이다.
해당 게시물은 '동네 생활' 게시판에도 자동 노출되며, 충북본부와 '단골 맺기'를 한 이용자는 관련 소식을 실시간 알림으로 받아볼 수 있다.
충북본부는 채널 활성화를 위해 5월 한 달간 '단골 맺기' 이벤트를 진행한다. 참여자 가운데 200명을 추첨해 모바일 쿠폰을 지급할 예정이다.
임종택 충북본부장은 "주민들이 일상에서 쉽게 이용하는 플랫폼을 통해 보다 가까이에서 소통하겠다"며 "단순 정보 제공을 넘어 실질적인 소통 창구로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com