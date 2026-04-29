[MLB] '빅리그 데뷔 직후 마이너행' 송성문, 트리플A서 6타수 1안타...타율 0.284

AI 핵심 요약beta
- 송성문이 29일 트리플A 복귀전에서 6타수 1안타 1타점 1득점을 기록했다.
- MLB 데뷔 후 28일 강등된 그는 9회 우전 적시타로 안타를 신고했다.
- 트리플A 시즌 타율은 0.293에서 0.284로 떨어졌다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 데뷔전을 치른 뒤 다시 마이너리그로 강등된 송성문(샌디에이고 파드리스)이 트리플A 복귀전에서 안타를 신고했다.
샌디에이고 산하 트리플A 엘패소 치와와스 소속 송성문은 29일(한국시간) 미국 뉴멕시코주 앨버커키 아이소토페스 파크에서 열린 앨버커키 아이소토페스(콜로라도 로키스 산하)와 트리플A 경기에서 2루수, 3번타자로 선발 출전해 6타수 1안타 1타점 1득점을 기록했다. 엘패소는 장단 18안타를 몰아치며 앨버커키를 16-2로 완파했다.
송성문은 지난 겨울 포스팅 시스템을 통해 샌디에이고와 4년 총액 1500만 달러(약 221억6000만원) 계약을 맺고 미국 무대에 진출했다.
시즌 개막 직전 옆구리 부상으로 이탈하며 트리플A에서 시즌을 시작했지만, 지난 26일 메이저리그 로스터 확대에 따라 빅리그 콜업 기회를 잡았다.
한국 선수로는 역대 29번째 메이저리거가 됐다. 다만 빅리그 생활은 짧았다. 송성문은 27일 애리조나전에서 8회 대주자로 출전한 뒤 곧바로 교체됐고, 샌디에이고는 하루 뒤인 28일 그를 다시 트리플A로 내려보냈다.
트리플A 복귀전에서 송성문은 마지막 타석 안타를 생산했다. 팀이 12-2로 크게 앞선 9회초 2사 1, 2루에서 타석에 들어서 상대 투수 라이언 밀러의 슬라이더를 공략해 우전 적시타를 때렸다. 2루 주자를 홈으로 불러들인 송성문은 후속 닉 솔락의 2루타 때 홈까지 밟으며 득점도 추가했다.
앞선 타석에서는 다소 아쉬움을 남겼다. 첫 번째 타석에서는 삼진, 두 번째 타석에서는 투수 앞 땅볼로 물러났다. 세 번째 타석에선 중견수 플라이, 이어진 타석에서는 다시 삼진을 당했다. 다섯 번째 타석에서도 2루수 앞 땅볼을 그쳤다. 하지만 마지막 타석에서 안타와 타점을 기록하며 체면을 살렸다.
송성문의 트리플A 시즌 타율은 0.293에서 0.284(81타수 23안타)로 하락했다.
한편 손가락 부상에서 회복 중인 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 이날 더블A 콜럼버스 클링스턴스에서 재활 경기를 치를 예정이었지만, 우천 취소로 출전하지 못했다.
football1229@newspim.com