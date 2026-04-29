강진군, 日 하사미정 도자축제 방문…도자 협력·민간교류 확대 논의

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 26일부터 29일 하사미정을 방문해 도자 산업 협력을 논의했다.
- 방문단이 교류 협의와 환영식에 참석해 축제 운영 노하우를 공유했다.
- 도자기 축제 개막식에 참여하며 민간 교류 확대에 공감대를 형성했다.
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 자매도시 일본 나가사키현 하사미정을 방문해 도자 산업 협력과 민간 교류 확대 방안을 논의했다.
강진군은 하사미정 초청으로 지난 26일부터 29일까지 3박4일간 공식 방문 일정을 진행했다고 밝혔다.
이번 방문은 양 도시 간 우호를 강화하고 세계 도자 네트워크 구축을 위한 실질 협력 방안 모색을 위해 마련됐다.
김준철 부군수를 포함한 6명으로 구성된 방문단은 하사미정 청사에서 열린 교류 협의 및 환영식에 참석했다. 이 자리에는 마에카와 정장과 민간협회 관계자 등이 참석해 도자 문화 전승과 현대화, 축제 운영 노하우 공유 등 협력 방안을 논의했다. 양측은 도자기를 매개로 한 민간 교류 활성화와 협력 확대에 공감대를 형성했다.
방문단은 '제68회 하사미정 도자기 축제' 개막식에도 참석해 야키모노 공원에서 열린 테이프 커팅식에 참여했다. 이어 축제장을 둘러보며 일본 도자 산업 동향을 확인했다.
강진군 관계자는 "자매도시 간 신뢰를 재확인했다"며 "하사미정의 축제 운영과 산업 육성 전략을 강진 청자 산업에 접목해 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
하사미정은 일본 대표 도자기 생산지로 강진군과 행정·문화 분야에서 지속적인 교류를 이어오고 있다.
ej7648@newspim.com