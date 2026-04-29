장흥키조개축제 내달 1일 개막…수문항서 5일간 미식·체험

AI 핵심 요약beta
- 장흥군이 5월 1일 수문항에서 키조개축제를 개막한다.
- 제철 키조개 먹거리와 까기·썰기 체험을 선보인다.
- 가족 단위 방문객 유치를 위해 5일간 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 제23회 정남진 장흥 키조개축제가 내달 1일 안양면 수문항에서 개막해 5일까지 5일간 열린다.
29일 장흥군에 따르면 이번 축제는 제철을 맞은 키조개의 풍미를 주제로 다양한 먹거리와 체험 프로그램을 선보이는 장흥 대표 봄 행사다.
2003년 시작돼 올해로 23회를 맞았으며 장흥 청정해역 갯벌생태산업특구에서 생산된 키조개의 우수성을 알리고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.
키조개는 4~5월이 제철인 해산물로 '키(箕)' 모양에서 이름이 유래됐다.
타우린과 칼슘, 아연 등 영양소가 풍부해 건강식으로도 주목받고 있다.
행사장에서는 장흥삼합을 비롯해 키조개 구이, 탕수육, 죽 등 다양한 요리를 맛볼 수 있다. 신선한 재료를 활용한 현장 먹거리가 관광객 유입을 이끌 것으로 기대된다.
체험 프로그램도 운영된다. 키조개 까기와 썰기 체험, 어린이 문화체험, 키조개 가요제 등 남녀노소 참여 가능한 프로그램이 마련돼 가족 단위 방문객을 겨냥한다.
장흥군 관계자는 "가정의 달 5월을 맞아 온 가족이 함께 축제장을 찾아 다양한 먹거리와 체험을 즐기길 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com