[프로농구] KBL, '선수 폭행' 김승기 전 감독 2년 자격정지 관련 재심

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'라건아 세금 논란' 가스공사 건도 동시에 심의

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 선수 폭행 논란으로 중징계를 받았던 김승기 전 고양 소노 감독에 대한 재심이 열린다.

한국농구연맹(KBL)은 오는 30일 서울 강남구 KBL센터에서 제31기 제13차 재정위원회를 개최해 김 전 감독에게 내려진 2년 자격정지 징계에 대해 재심을 진행한다고 29일 밝혔다.

김승기 전 소노 감독. [사진 = KBL]

김 전 감독은 재정위원회 결과를 직접 전달받지 못했다는 점을 들어 절차상 하자를 주장하며 재심을 요청한 것으로 알려졌다. KBL은 법률 자문을 거쳐 재심 개최를 결정했다.

김 전 감독은 2024년 11월 SK와의 정규리그 원정 경기 도중 라커룸에서 선수를 질책하는 과정에서 젖은 수건으로 얼굴을 때려 물의를 빚었다. 사건이 알려진 뒤 자진 사퇴했으며, 이후 구단 요청에 따라 열린 재정위원회에서 자격정지 2년의 징계를 받았다.

해당 징계에 따라 김 전 감독은 오는 2026년 11월 29일까지 프로농구 지도자로 활동할 수 없다. 이번 재심에는 김 전 감독이 직접 출석해 소명할 예정인 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국가스공사 라건아. [사진=KBL] 2026.01.13 psoq1337@newspim.com

한편 같은 재정위원회에서는 한국가스공사의 세금 납부 의무 미이행 건도 함께 다뤄진다. KBL은 2024년 이사회에서 리카르도 라틀리프(한국명 라건아)의 신분을 외국인 선수로 전환하면서, 해당 연도 소득세를 최종 영입 구단이 부담하도록 결정한 바 있다.

이에 따라 한국가스공사는 약 3억9800만원의 종합소득세를 납부해야 하지만 이를 이행하지 않았고, 이미 3000만원의 제재금을 부과받았다.

그럼에도 납부가 이뤄지지 않으면서 이번 재정위원회에서 재차 심의 대상에 올랐다. 이사회 의결 사항을 계속 이행하지 않을 경우 추가 징계 가능성도 제기된다.

wcn05002@newspim.com