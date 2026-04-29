함양군, 산사태 취약지 주민 대피 모의훈련…신속한 대피 요령 숙지

AI 핵심 요약beta
- 경남 함양군이 21일부터 28일까지 산사태 취약지역 주민 대피 모의훈련을 실시했다.
- 군청·읍면·소방·경찰 등 유관기관과 주민 204명이 참여해 실전형으로 진행했다.
- 우수기 앞두고 신속한 대피와 안전확보 절차를 점검하는 데 중점을 뒀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 지난 21일부터 28일까지 산사태 취약지역 주민 대피 모의훈련을 실시했다고 29일 밝혔다.
군청 산림부서를 비롯해 전 읍·면과 소방, 경찰, 함양국유림관리소 등 유관기관이 함께 참여해 실제 상황을 전제로 한 실전형 훈련으로 진행됐다.
전체 훈련 기간 동안 군청 직원 22명, 읍·면 공무원 22명, 유관기관 17명, 주민 143명 등 총 204명이 참여했다. 이번 훈련은 산사태 발생 시 신속한 좌초·대피와 대피로 확보, 안전확보 절차를 점검하는 데 중점을 뒀다.
전날에는 서상면 노상마을에서 부군수 주재 상황판단회의를 열고, 군과 읍·면, 주민 간 유기적인 대응체계를 점검했다. 우수기 앞두고 현장 대응능력을 강화하고, 통신·대피로·지휘체계를 실제 상황에 맞게 검증하는 데 목표를 두었다.
이번 훈련은 전 읍·면 산사태 취약지 인근 마을을 중심으로 주민이 직접 대피하는 방식으로 진행됐다. 산사태 발생 시 신속한 대피 요령과 안전확보 절차를 숙지하게 하고, 최근 기후변화로 인한 극한호우 증가에 따른 산사태 위험을 인식시키는 계기가 됐다.
yun0114@newspim.com