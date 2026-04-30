한국잡월드, 청년과 함께 고객 경험 서비스 강화 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 한국잡월드가 30일 성균관대 실전경영전략학회와 협력 프로젝트를 마무리했다.
- 학생들은 기업 협찬 유치와 상징 먹거리 개발 전략을 4주간 기획했다.
- 최종 발표회에서 임직원이 의견을 주고 수료증을 수여했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국잡월드가 성균관대학교 실전경영전략학회와 진행한 협력 프로젝트를 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.
이번 협업은 청년 세대의 창의적 시각과 소비자 관점을 한국잡월드의 운영에 반영하고, 대학생에게는 공공기관 실무 과제를 직접 경험할 기회를 제공하기 위해 추진됐다.
참여 학생들은 4주간 한국잡월드가 제시한 마케팅 과제를 분석한 뒤, 조별로 기획안을 도출해 공유했다.
주어진 과제는 '기업 협찬 유치 전략'과 '기관 상징 먹거리 상품개발 전략' 두 가지로, 참여 학생들은 현장 설문조사 등 소비자 분석을 거쳐 한국잡월드 운영 환경에 맞춘 실행안을 제시했다.
첫 번째 과제에서는 ▲부모 대상 특별 참여 공간 ▲유휴 공간 단기 활용 전략 ▲기업 참여형 축제 등 협찬 기업의 진입 장벽을 낮추는 방안 등이 제안됐다. 두 번째 '기관 상징 먹거리 상품개발 전략'으로는 한국잡월드의 정체성인 직업 체험과 결합한 스토리 텔링형 메뉴 등 다각도 방안이 나왔다.
최종 발표회에서는 한국잡월드 임직원이 참석해 각 기획안에 대한 현업 관점의 의견을 전하고 학생들에게 수료증을 수여했다. 한국잡월드는 학교 단체 고객부터 청년까지 다양한 세대가 찾는 공간인 만큼, 청년 세대의 감각과 시선을 마케팅 전략에 적극 참고할 방침이다.
sheep@newspim.com