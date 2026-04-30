외국인 농업노동자 13만명 시대…농식품부, 8개 국어 소통가이드 배포

AI 핵심 요약beta
- 농식품부가 30일 외국인 노동자 소통 위해 '우리 농장 소통가이드' 제작 배포한다.
- 외국인 노동자가 2020년 2만 명에서 2024년 8만 명으로 급증했다.
- 8개국어 포켓북과 QR 음성지원으로 작업 효율과 인권 보호를 강화한다.
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농촌인력중개센터 통해 5월 농가에 보급
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농업 현장에서 급증하는 외국인 노동자와 농장주 간 의사소통 문제를 해소하기 위한 '현장형 가이드'가 도입된다. 정부는 다국어 포켓북과 음성지원 기능을 결합해 작업 효율과 인권 보호를 동시에 강화한다는 계획이다.
농림축산식품부는 외국인 노동자와 농장주 간 원활한 의사소통을 지원하고 상호존중 문화를 확산하기 위해 '우리 농장 소통가이드'를 제작해 5월 중 배포한다고 30일 밝혔다.
농식품부에 따르면, 농업 분야 외국인 노동자는 지난 2020년 2만738명에서 2022년 3만4841명, 2024년 8만5292명으로 증가했고, 올해 상반기에는 12만9930명에 이를 것으로 예상된다.
하지만 언어와 문화 차이로 인해 작업 지시 전달, 안전수칙 안내, 일상 소통에서 어려움이 발생하고 있다. 이는 작업 효율 저하뿐 아니라 인권 침해와 안전사고 위험으로 이어질 수 있다는 지적이 꾸준히 제기됐다.
이번에 제작되는 소통가이드는 이러한 문제를 해소하기 위한 현장 맞춤형 자료다. 이름 부르기 등 상호존중 표현, 기초 회화, 농작업 용어, 안전수칙 등을 담았다.
특히 외국인 노동자 주요 송출국을 고려해 ▲베트남 ▲필리핀 ▲라오스 ▲캄보디아 ▲태국 ▲네팔 ▲미얀마 ▲몽골 등 8개 국어로 제작된다.
가이드는 농장주가 현장에서 바로 활용할 수 있도록 휴대가 간편한 포켓북 형태로 제공된다. QR코드를 통해 음성지원 서비스도 이용할 수 있어 언어 장벽을 낮추는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.
배포는 공공형 계절근로 운영 농협과 농촌인력중개센터 285개소를 통해 이뤄진다. 외국인 계절근로자를 고용한 농가를 중심으로 현장 보급이 진행된다.
plum@newspim.com