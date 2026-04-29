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추미애 경기지사 후보 "도지사 선거 승리 넘어 31개 시군까지 함께 견인할 것"

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  • 더불어민주당 경기도당이 29일 추미애 경기도지사 후보 선거대책위원회를 구성·발표했다.
  • 경기도 국회의원 전원이 참여하는 광역 단위 총력 체제로 꾸려져 경기도지사 선거 승리를 추진한다.
  • 반도체 산업 육성, 경기북부 균형발전 등 핵심 공약은 후보 직속위원회로 별도 구성했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 경기도당, 도지사 후보 매머드급 '추추선대위' 구성·발표
선거 조직과 정책 실행 조직을 분리·강화하는 방식으로 설계
추추선대위, 경기도 31개 시·군을 책임지는 민주당 원팀 선대위

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도당은 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보 선거대책위원회<추추선대위>를 구성하고 29일 발표했다. 이번 선거대책위원회는 경기도 국회의원들이 모두 참여하는 광역 단위 총력 체제로 꾸려졌다. 경기도지사 선거 승리를 넘어 경기도 내 31개 시·군 지방선거 승리까지 함께 견인하겠다는 전략적 구상이다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 16개 광역단체장 후보자 연석회의에서 각오를 밝히고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

<추추선대위>는 중앙선거대책위원회 산하에 상임선거대책위원회와 공동선거대책위원회를 두고, 총괄선거대책본부를 중심으로 종합상황, 전략, 정책, 조직, 홍보, 유세, 직능, 온라인 소통 등 각 분야별 전문성과 실행력을 결합한 구조로 설계됐다.

상임선거대책위원회 총괄위원장은 조정식 의원과 김태년 의원이 맡는다. 상임선대위원장단에는 김승원, 권칠승, 한준호, 고영인, 양기대 의원이 함께한다. 공동선거대책위원장에는 이학영, 윤후덕, 박정, 소병훈, 송옥주, 이광재, 이언주 의원이 이름을 올렸다.

총괄선거대책본부는 김영진 의원이 총괄수석을 맡고 이재정, 백혜련 의원이 본부장을 맡아 선거 전반을 지휘한다. 종합상황본부는 민병덕, 이수진 의원이 본부장을 맡고, 염태영, 이상식 의원이 부본부장으로 참여해 현장 상황 관리와 선거 대응 체계를 책임진다.

상임고문단에는 김진표·문희상 전 국회의장, 김상희 전 국회부의장, 원혜영·설훈 전 국회의원 등이 참여해 중량감과 안정감을 더했다.

후보 직속 기구로는 비서실, 공보단·대변인실, 정무실이 우선 구성됐다. 비서실장은 전용기 의원이 맡고, 공보단·대변인실은 박상혁 의원이 수석대변인을 김성회·박지혜·부승찬 의원이 대변인으로 참여한다. 정무실장은 김용민 의원, 부실장은 이기헌 의원이 맡아 대내외 정무 조율을 담당한다.

총괄선거대책본부 직속 기구도 강화된다. TV토론단은 이소영 의원이 단장을 맡고, 특보단은 박정 의원과 김현 의원이 이끈다. 공명선거 실천단은 김현 의원, 법률지원단은 김기표·이건태 의원이 맡아 정책 검증, 토론 대응, 법률 지원, 공정선거 관리 기능을 수행한다.

분야별 본부 구성도 대규모로 이뤄진다. 총무본부는 최민희 의원, 전략본부는 김영환 의원, 직능본부는 서영석 의원, 정책본부는 권칠승 의원, 홍보본부는 송옥주 의원이 각각 본부장을 맡는다.

조직본부는 문정복 의원이 수석본부장을 맡고, 윤종군·이재강·안태준·박해철 의원이 제1·2·3·4본부장으로 참여한다. 유세본부는 임오경 의원이 수석유세본부장을 맡고 김준혁·부승찬 의원이 본부장을 함께 맡아 현장 유세 역량을 극대화할 예정이다.

온라인 소통본부는 김성회 의원, 노동희망본부는 김주영 의원이 수석본부장을 맡고 박해철 의원이 본부장으로 참여한다. 청년본부는 전용기 의원, 기후환경본부는 박지혜 의원, 여성본부는 김남희 의원, 소상공인본부는 홍기원 의원, 안전대책본부는 이상식 의원이 맡는다. 수도권 협력본부장은 강득구 의원이 맡아 수도권 차원의 연대와 협력 전략을 담당한다.

특히 이번 선대위는 선거 조직과 정책 실행 조직을 분리·강화하는 방식으로 설계됐다. 기본 선대위가 경기도 전역의 조직, 유세, 홍보, 직능, 상황 대응을 총괄한다면 경기도 미래 비전과 직결되는 핵심 공약 분야는 후보 직속위원회로 별도 구성된다.

반도체 산업 육성, 경기북부 균형발전, 교통 혁신 등을 비롯한 핵심 공약 분야는 후보 직속위원회로 별도 구성된다. 이는 추미애 후보가 경기도의 미래 경쟁력과 도민 삶의 질을 좌우할 핵심 공약을 직접 챙기겠다는 의지를 반영한 것으로, 각 분야의 전문성을 갖춘 국회의원들이 포진할 예정이다. 구체적인 명칭과 구성은 추후 발표될 예정이다.

더불어민주당 경기도당은 "추미애 후보의 정치적 경험과 추진력, 경기도 국회의원들의 지역 기반과 정책 역량이 결합된 선대위"라며 "현장의 문제를 가장 잘 아는 국회의원들이 각 지역과 분야에서 책임 있게 뛰는 만큼 경기도 전역을 촘촘히 연결하는 선거운동이 가능할 것"이라고 강조했다.

또한 "추추선대위는 경기도 31개 시·군을 책임지는 더불어민주당 원팀 선대위"라며 "경기도지사 선거의 승리를 넘어 31개 시·군 모두의 승리로 이어가겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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