[씨네톡] 예고편은 끝났다, 피로 쓴 '본 게임'의 서막 '모탈 컴뱃 2'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2021년의 아쉬움 털어낸 압도적 스케일

기괴하고 아름다운 '파괴의 미학'

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 격투 게임의 전설이 스크린 위에서 비로소 완성됐다. 전작이 캐릭터 소개를 위한 예고편에 불과했다면, 영화 '모탈 컴뱃 2'는 시작부터 관객의 아드레날린을 폭발시키며 본 게임의 서막을 알린다.

모탈 컴뱃2 스틸 [사진= 워너브러더스 코리아]

영화는 선혈이 낭자한 액션과 압도적인 미장센으로 오직 강자만이 생존할 수 있는 '모탈 컴뱃'의 비정한 세계관을 증명해낸다.

이번 편의 최대 관전 포인트는 단연 쟈니 케이지(칼 어번)의 등장이다. 블록버스터를 호령하던 전성기가 한참 지난 이른바 '한물간 영화배우'로 묘사된다.

유튜브와 인플루언서들에게 밀려 대중의 관심에서 멀어진 현실 속에서 무술 훈련마저 게을리하던 쟈니 케이지가 어스렐름(Earthrealm)을 지키기 위한 투사로 선택받고, 전장 바닥에 다시 몸을 던지는 과정은 이번 영화의 가장 유쾌하면서도 인간적인 성장 서사를 담당한다.

칼 어번은 할리우드 스타라는 화려한 외피 뒤에 숨겨진 인간적인 공포와 이를 극복하는 투지를 입체적으로 그려내며 극의 중심을 단단히 잡는다.

액션의 강도는 원작 팬들의 기대를 훌쩍 뛰어넘는다. 원작의 정체성이자 상징인 '페이탈리티(Fatality)' 묘사는 CG와 실사 액션의 경계를 허물며 기괴할 정도로 아름다운 파괴의 미학을 선사한다.

단순히 잔인한 것을 넘어 각 캐릭터의 고유한 능력치가 전술적으로 폭발할 때 느껴지는 쾌감은 압권이다. 특히 관객이 숨죽이게 만드는 처절한 1대1 대결 시퀀스들은 이 영화가 왜 'R등급'이어야만 했는지를 실력으로 입증한다.

모탈 컴뱃2 스틸 [사진= 워너브러더스 코리아]

전장의 긴장감은 캐릭터들 사이의 끈끈한 관계성이 더해지며 한층 팽팽해졌다. 특히 에데니아의 공주 키타나(아델라인 루돌프)와 그녀를 감시하기 위해 붙여진 수행원 제이드(타티 가브리엘)의 관계는 뜻밖의 관전 포인트다.

샤오칸의 명령 아래 감시자와 피감시자로 만났지만 사투 속에서 피어난 이들의 깊은 '우정'은 살육이 낭자한 전장 속에서 예상치 못한 뭉클함을 선사한다. 친자매는 아니지만 그보다 깊은 연대로 변화해가는 제이드의 모습은 이번 영화가 가진 감성적 중심축이다.

모탈 컴뱃2 스틸 [사진= 워너브러더스 코리아]

서사 또한 전작의 평면적인 구조에서 벗어나 한층 깊어졌다. 어스렐름의 전사들이 마주한 위협은 이제 단순한 대결을 넘어 종족의 존망이 걸린 실존적 위기로 확장된다.

효율성과 힘의 논리로 무장한 샤오칸의 압박 속에서 각기 다른 사연을 가진 전사들이 연대하며 자신만의 '운명'을 개척해가는 과정은 묵직한 울림을 준다.

모탈 컴뱃2 스틸 [사진= 워너브러더스 코리아]

영화는 패배가 곧 소멸인 비정한 전장에서도 끝내 굴복하지 않는 인간의 의지를 조명한다. 이미 3편의 제작까지 확정된 만큼 영화 곳곳에는 향후 시리즈를 위한 흥미로운 떡밥들이 촘촘히 박혀 있어 다음 이야기를 향한 귀추를 주목케 한다.

'모탈 컴뱃 2'는 단순한 오락 영화를 넘어 찢기고, 터지는 사투 끝에 자신의 가치를 스스로 증명해 나가는 투사들의 처절하고도 뜨거운 기록이다.

taeyi427@newspim.com