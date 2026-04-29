김영록 "통합시장 경선, ARS 2308건 먹통"…전면 재조사 촉구

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"깜깜이·줄세우기 경선, 민주주의 근간 훼손"

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 전 후보가 경선 과정에서 발생한 'ARS 먹통'사태를 언급하며 전면 재조사를 촉구했다.

김 전 후보는 29일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전남광주통합특별시 성공적 출범이라는 대의를 위해 결과에 승복하긴 했지만 경선 과정에서 제기된 의혹에 대해 중앙당에 분명한 설명이 필요하다"고 주문했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 전 후보가 29일 광주시의회 브리핑룸에서 경선 과정에 대한 전면 재조사를 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 2026.04.29 bless4ya@newspim.com

그는 "민주정당이면서 민주적 절차가 배제된 깜깜이 경선, 공정성과 신뢰성이 훼손된 경선은 특정 후보 유불리를 넘어 당의 신뢰와 민주주의 근간을 뒤흔드는 중대한 사안"이라고 비판했다.

특히 "결선 ARS 투표 과정에서 '전남'이라고 응답하면 전화가 끊기는 현상이 2308건 발생했다"고 주장했다.

김 전 후보는 "여론조사 설계 부주의로 인한 중대한 오류임에도 중앙당이 1회 재발신 조치만으로 경선을 강행했으며, 응답률이 5∼7%에 불과한 상황에서 전남지역 유권자 2000여명이 구조적으로 배제되는 치유 불가능한 오류가 발생했다"고 지적했다.

그는 "2308건 끊김은 응답할 준비를 마친 상태에서 전화가 끊긴 사례이고, 재발신 때는 응답 비율이 대폭 떨어져 최종 결과를 바꾸고도 남을 중차대한 사안"이라며 "결과가 동일할 수 없다"고 말했다.

또한 "민주당이 결선투표를 위해 전남·광주 권리당원 31만여 명에게 안내 문자를 발송했으나, 문자를 받지 못한 당원이 다수 발생했고 예비경선·본경선에 참여한 당원이 결선 대상에서 제외됐다는 사례도 있었다"고 전했다.

김 지사는 "근소한 차이로 승패가 갈린 상황에서 이런 문제를 단순한 기술적 오류나 사소한 절차 미비로 볼 수 없다"며 "민주당이 표방하는 공정·정의 원칙에도 전혀 부합하지 않는다"고 비판했다.

전남·광주 통합특별시장 경선은 단순한 후보 선출이 아니라 '이재명 국민주권정부'의 새로운 지방자치 모델을 만드는 역사적 출발점이었던 만큼, 무엇보다 공정하고 투명하게 진행됐어야 한다는 것이다.

그는 "정당 민주주의는 우리 정치의 뿌리이고, 뿌리가 흔들리면 정치적 정당성도 흔들린다"며 "전남광주통합특별시장 후보 선출 과정이 줄세우기식 비민주적 경선, 대리투표 의혹, 유권자 체감과 동떨어진 결과로 비판받고 있다"고 지적했다.

이어 "전남광주특별시민들은 이런 공천이 과연 누구를 위한 것이냐고 성토하고 있다"고 전했다.

김 지사는 중앙당 지도부와 중앙당 선거관리위원회를 향해 ▲예비·본경선에서는 없었던 설계 부주의가 최종 결선에서만 발생한 이유 ▲전남 지역에서만 ARS 끊김 현상이 집중된 경위 ▲여론조사 기본설계와 수정 설계 내용 및 결과 왜곡 정도 등을 구체적으로 공개하라고 요구했다.

또 "동일한 문제가 재발하지 않도록 경선 제도와 운영 방식 전반에 대한 근본적 개선책을 마련해야 한다"며 "책임 있는 조사와 투명한 결과 공개만이 신뢰 회복의 길"이라고 강조했다.

가처분·소송 제기 요구와 관련해서는 "시민사회와 지지자들로부터 사법적 판단을 구하라는 요청이 많았지만, 민주당과 전남광주 통합특별시 성공을 바라는 대승적 차원에서 법적 대응은 자제하기로 했다"고 설명했다.

김 지사는 "민주당이 전남·광주 시·도민의 신뢰를 받는 정당으로 서기 위해 중앙당의 책임 있는 조치를 강력히 촉구한다"고 재차 촉구했다.

bless4ya@newspim.com