포포즈, 경기도수의사회와 반려동물 장례 서비스 개선 위한 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 반려동물 장례식장 브랜드 포포즈가 28일 경기도수의사회와 업무협약을 체결했다.
- 협약을 통해 장례 서비스 전문성 확보와 불법 관행 대응 방안을 검토할 계획이다.
- 포포즈는 전국 9개 직영점을 운영하며 서비스 네트워크 운영 기준을 정비해나갈 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 반려동물 장례식장 브랜드 포포즈가 경기도수의사회와 업무협약(MOU)을 체결하고 반려동물 장례 서비스 품질 개선을 위한 협력 체계 구축에 나섰다. 지난 28일 진행된 이번 협약은 양육 가구 증가에 따른 장례 수요 확대에 맞춰 합법적인 서비스 제공과 보호자 권익 보호를 위한 운영 기준 마련을 목적으로 기획됐다.
포포즈는 이번 협약을 통해 장례 서비스 전반에 대한 전문성과 윤리성 확보를 위해 경기도수의사회와 자원을 공유하고 서비스 운영의 안정성을 점검할 계획이다. 특히 장례 과정에서 발생할 수 있는 불법 관행에 대한 대응 방안을 검토하고, 보호자가 정보의 객관성을 확인할 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 둘 방침이다. 포포즈는 현재 전국 9개 직영점을 운영 중이며, 이번 협력 관계 구축을 통해 전국 단위의 서비스 네트워크 운영 기준을 정비해 나갈 예정이다.
양 기관은 상호 협력을 기반으로 장례 서비스 질 향상을 위한 실무 논의를 이어가며, 필요시 장례 시스템 운영에 관한 공동 대응 체계를 유지하기로 했다. 포포즈 관계자는 "장례 서비스 전반에서 신뢰 기반을 구축하기 위해 수의사회와의 협력을 추진하게 됐다"며 "법적 가이드라인 준수와 서비스 품질 관리에 집중하여 정주 환경 내 반려동물 장례 서비스의 안정성을 확보하는 데 주력할 것"이라고 밝혔다.
ohzin@newspim.com