전북, 농지 106만 필지 전수조사 착수…투기 차단·불법농지 정상화

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드론·위성·AI 활용한 단계별 실태점검, 농지 관리체계 강화

주민 조사원 200여 명 참여 확대 통한 현장 조사 기반 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 농지 투기 우려 해소와 불법농지 정상화를 위한 대규모 전수조사에 착수했다. 도내 106만여 필지를 대상으로 실태를 점검하고 체계적 농지 관리 기반 강화에 나선다.

29일 전북자치도에 따르면 이번 조사는 농지법 시행 이후인 1996년 1월 2일 이후 취득한 도내 농지를 대상으로 소유와 이용 실태를 조사하고, 불법 전용과 투기 우려 농지 관리 강화를 위해 추진된다. 경자유전 원칙 확립과 농지 행정 투명성 확보도 목표다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.29 lbs0964@newspim.com

조사는 오는 5월부터 7월까지 기본조사, 8월부터 심층조사를 거쳐 연말까지 결과 정리와 후속 조치로 이어지는 방식으로 단계별 진행된다.

기본조사에서는 행정정보와 드론, 위성사진, 인공지능(AI) 분석 등을 활용해 농지 이용 현황을 파악하고, 심층조사에서는 현장 중심 정밀점검이 이뤄질 예정이다.

특히 휴경 농지와 불법전용 의심 농지, 이용 현황 확인이 필요한 농지를 집중 점검해 농지 관리 사각지대 해소에 주력할 방침이다.

조사 효율성을 높이기 위해 지역 주민이 참여하는 조사체계도 운영한다. 도는 지역 여건에 밝은 조사원 200여 명을 모집할 계획으로, 모집은 4~5월 시군별로 진행된다.

스마트폰 등 디지털 기기 활용이 가능하고 현장 조사 참여가 가능한 만 18세 이상 지역 주민이면 지원할 수 있다.

도는 이번 전수조사를 통해 농지 이용 실태를 정밀하게 파악하고 불법 농지 정상화와 체계적 농지 관리 기반을 강화한다는 구상이다.

민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "106만여 필지 농지를 정밀 점검하기 위해서는 지역 여건을 잘 아는 주민 참여가 중요하다"며 "이번 조사가 농지의 공공적 가치를 높이고 체계적 관리 기반을 마련하는 계기가 되도록 추진하겠다"고 말했다.

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