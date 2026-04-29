'은밀한 감사', 2회 만에 터졌다…시청률·화제성 모두 잡은 오피스 로맨스

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '은밀한 감사'가 단 2회 만에 시청률과 화제성을 모두 잡으며 유쾌한 오피스 로맨스의 저력을 입증했다.

tvN 토일드라마 '은밀한 감사'가 뜨거운 호응 속에 첫 방송됐다. 사내 '풍기문란 감사'라는 독특한 소재에 재미를 배가한 다채로운 캐릭터 플레이, 여은호 작가의 위트 있는 대사를 감각적으로 담아낸 이수현 감독의 시너지는 기대 이상이었다. 무엇보다 신혜선, 공명의 앙숙 케미스트리는 유쾌한 웃음을 자아내며 시청자들의 마음을 사로잡는 데 성공했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 비하인드 스틸. [사진=tvN] 2026.04.29 moonddo00@newspim.com

시청자 반응도 뜨거웠다. '은밀한 감사' 2화 시청률이 최고 7.7%(닐슨코리아 유료플랫폼/ 수도권 기준)를 기록, 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위를 차지한 것. 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼인 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 4월 4주차 TV 드라마 화제성 지수에서 3위에 오르는 등 쾌조의 시작을 알렸다.

그런 가운데 공개된 미공개·비하인드 스틸은 단 2회 만에 시청자들을 사로잡은 배우들의 열연 모먼트가 담겨 있다. 일에 있어서는 한치의 빈틈이 없는 원칙주의 감사실장 주인아로 완벽 빙의한 신혜선의 카리스마가 눈길을 끈다. 신혜선은 상대를 단숨에 제압하는 날카로운 눈빛부터 예상치 못한 타이밍에 던지는 예리한 일침과 태세를 전환하는 농담까지, 예측불가한 주인아의 반전 매력을 디테일 다른 열연으로 입체감을 더했다. 특히 '은밀한 비밀'을 감춘 캐릭터의 이면을 섬세하게 쌓아 올리는 노련한 연기로 몰입도를 높였다.

공명 역시 주인아에게 제대로 낚인 '노기준' 그 자체로 완벽하게 녹아들며 호평받았다. 공명은 엘리트 감사 1팀에서 감사실 서열 최하위이자 사내 가십을 담당하는 문제적 감사 3팀으로 좌천되며 인생에 급제동이 걸린 노기준의 고군분투를 능청스럽게 풀어냈다. 코믹과 진지를 넘나드는 변화무쌍한 연기는 그의 인생 캐릭터를 기대케 했다. 냉탕과 온탕을 오가는 미공개 컷에서도 노기준의 인생 격변을 짐작게 한다. '감사실 미소천사' 노기준의 여유 넘치고 설레는 아우라는 온데간데없고, '악몽'에 시달리며 현실 부정기를 겪는 노기준의 짠내 폭발하는 대비가 웃음을 더한다.

뜨거운 반응을 불러일으킨 화제의 '기절 엔딩(1회)'의 미공개 컷도 공개됐다. 남편의 외도를 제보한 영희(박하선 분)의 공격을 피하려다 주인아의 품속에서 기절해버린 노기준의 엔딩은 예측 불가한 관계 변화를 기대케 하는 장면. 주인아와 노기준의 아슬아슬한 눈맞춤과 예상을 깨는 포지션이 유쾌한 웃음 속 설렘을 자아낸다.

감사실 탈출의 기회가 좌절된 노기준 앞에 날아든 주인아 저격 제보 메일은 이들 사이에 어떤 변화를 가져올지 궁금증이 높아지고 있는 상황. '은밀한 감사' 제작진은 "3, 4회에서는 주인아와 노기준의 본격적인 팀플레이와 함께 앙숙이던 이들 관계에 미묘한 변화가 시작된다"라면서 "관계 전환의 결정적 분기점 될 3, 4회 기대해 달라"고 전했다.

한편, '은밀한 감사'는 지난 23일부터 28일까지 프랑스 칸에서 열린 세계 최대 규모의 드라마 축제 '칸 국제 시리즈'에 한국을 대표하는 작품으로 선정되어 참석, 성공적인 쇼케이스 피칭을 통해 해외 방송 제작 관계자들에게 소개되며 큰 호응을 얻었다. 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원의 '2026 칸 시리즈 연계 방송 콘텐츠 해외유통 지원' 사업에 선정된 '은밀한 감사'는 '칸 국제 시리즈'에서 열린 한국 드라마 투자설명회를 통해 글로벌 방송 업계의 주목을 받았다. '은밀한 감사'는 매주 토, 일요일 밤 9시 10분에 방송된다.

moonddo00@newspim.com