전남도, 5월 가족여행지 추천…축제·야경·섬관광 풍성

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 5월 가정의 달을 맞아 축제·체험·야경·봄꽃·섬 관광을 아우르는 대표 여행지를 제시했다.

전남도는 가족, 연인 등 누구나 즐길 수 있는 도내 관광 코스를 추천한다고 29일 밝혔다.

담양 대나무축제(1~5일)는 관방제림과 죽녹원 일원에서 열려 대숲 산책과 공연을 제공한다. 보성다향대축제(1~5일)는 한국차문화공원에서 차 따기와 다례 시연, 녹차 음식 체험 등을 운영한다.

완도에서는 2~7일 '2026 프레 완도국제해조류박람회'가 열려 해조류 전시와 플라잉보드쇼, 김 아이스크림 만들기 체험 등이 진행된다.

2024공룡대축제. [사진=해남군]

어린이 동반 여행지로는 고흥우주항공축제(2~5일·나로우주센터), 해남공룡대축제(공룡박물관 일원), 곡성 섬진강기차마을 행사(3~5일)가 꼽힌다. 우주로버 체험과 공룡 로봇쇼, 어린이 뮤지컬 등 체험형 프로그램이 중심이다.

휴식형 코스로는 장흥 정남진 편백숲 우드랜드와 화순 만연산 치유의 숲, 화순적벽 버스투어(2~31일·사전예약), 강진 다산초당·백운동 원림 등이 제시됐다. 산림치유와 역사·정원 체험이 가능한 공간이다.

야간 관광도 강화됐다. 목포 평화광장에서는 9일 '목포해상W쇼'가 열려 공연과 분수, 불꽃쇼가 결합된 야간 콘텐츠를 선보인다. 여수 해양공원 일대에서는 10월 말까지 매주 금·토 '여수밤바다 낭만버스킹'이 진행되며, 순천만국가정원(5일)과 화순 꽃강길(5월)에서도 야간 프로그램이 운영된다.

봄꽃 명소로는 곡성세계장미축제(22~31일), 신안 라벤더축제(15~25일), 무안 도리포 유채꽃축제(1~2일), 구례 지리산 노고단이 포함됐다. 장미 1004종 전시와 라벤더 정원, 유채꽃 군락, 털진달래와 철쭉 등 계절 꽃을 즐길 수 있다.

이와 함께 '섬 방문의 해'와 여수세계섬박람회를 앞두고 해양 관광 프로그램도 추진된다. 2일 여수 이순신광장에서 선포식이 열리고, 30일 낭도 일원에서는 10km 코스를 달리는 '기부런'이 진행된다. 참가비 일부는 섬 지역 취약계층에 전달될 예정이다.

최영주 전남도 관광체육국장은 "다양한 관광 콘텐츠를 통해 특별한 추억을 만들기 바란다"고 말했다.

ej7648@newspim.com