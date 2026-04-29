시흥시 '범시민 생활 속 물 절약 실천 운동' 추진

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 29일 중동 전쟁 장기화에 대응해 물 절약 운동을 추진했다.
- 물 절약이 에너지 절약으로 이어진다는 인식으로 시민 실천 문화를 확산한다.
- 양치 컵 사용 등 방법 안내와 온오프라인 홍보로 참여를 독려한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"가정·직장에서의 작은 물 절약 실천이 에너지 위기 극복·탄소 중립 실현"
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 중동 전쟁 장기화 등 국제 정세 불안에 따른 에너지 수급 불안과 유가 상승에 선제적으로 대응하기 위해 '범시민 생활 속 물 절약 실천 운동'을 추진한다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 최근 에너지 위기에 대한 우려가 커지는 가운데 시는 '물 절약이 곧 에너지 절약'이라는 인식을 바탕으로 시민이 일상에서 쉽게 참여할 수 있는 실천 중심의 절약 문화를 확산할 방침이다.
수돗물은 취수부터 정수, 공급, 하수 처리에 이르기까지 전 과정에 많은 전력과 에너지가 소요되는 자원이다. 따라서 생활 속 물 사용을 줄이면 전력 소비 감소와 온실가스 감축으로 이어져 기후위기 대응과 에너지 위기 극복에 실질적인 효과를 얻을 수 있다.
시는 '생활 속 물 절약 실천 방법'을 주제로 ▲양치 시 컵 사용하기▲설거지할 때 물 받아쓰기▲샤워 시간 1~2분 줄이기 ▲절수형 기기 사용하기 등 누구나 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 과제를 선정해 적극 안내한다.
아울러, 동 반상회 자료 배포를 비롯해 맑은물사업소 누리집과 블로그, 엘리베이터 광고 송출, 누리소통망(SNS) 카드뉴스 제작, 공공화장실 스티커 배부, 맑은물사업소 청사 현수막 부착 등 온오프라인 홍보 채널을 활용해 시민 참여 분위기를 확산할 예정이다.
장종민 맑은물사업소장은 "국제 정세의 불확실성이 커지는 상황에서 자원 절약은 선택이 아닌 필수"라며 "가정과 직장에서의 작은 물 절약 실천이 에너지 위기 극복과 탄소 중립 실현으로 이어지는 만큼 시민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다"라고 말했다.
1141world@newspim.com