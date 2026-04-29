[UCL] PSG, 뮌헨과 난타전 끝에 4강 1차전 5-4 신승... 이강인·김민재는 결장

5월 7일 뮌헨 홈에서 2차전

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 파리 생제르맹(PSG·프랑스)이 바이에른 뮌헨(독일)과의 난타전 끝에 승리를 거두며 유럽 정상 수성에 한 걸음 더 다가섰다. 다만 기대를 모았던 '코리안 더비'는 끝내 성사되지 않았다.

PSG는 29일(한국시간) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준결승 1차전에서 뮌헨을 5-4로 꺾었다. 이로써 '디펜딩 챔피언' PSG는 오는 5월 7일 열리는 2차전 원정에서 무승부만 거둬도 결승에 오를 수 있는 유리한 고지를 점했다.

[파리 로이터=뉴스핌] PSG의 흐비차가 29일 열린 뮌헨과의 UCL 4강 1차전에서 득점에 성공한 후 세리머니를 하고 있다. 2026.04.29 wcn05002@newspim.com

이날 경기는 이름값에 걸맞은 화력전이었다. 양 팀은 무려 9골을 주고받으며 치열한 공방을 펼쳤고, 승부는 끝까지 알 수 없는 흐름 속에서 결정됐다.

선제골은 뮌헨이 가져갔다. 전반 17분 해리 케인이 페널티킥을 침착하게 성공시키며 균형을 깼다. 그러나 PSG의 반격은 빨랐다. 전반 24분 흐비차 크바라츠헬리아가 돌파 후 동점골을 터뜨렸고, 이어 전반 33분 코너킥 상황에서 주앙 네베스의 헤더골이 나오며 순식간에 경기를 뒤집었다.

[파리 로이터=뉴스핌] PSG의 뎀벨레가 29일 열린 뮌헨과의 UCL 4강 1차전에서 득점에 성공한 후 세리머니를 하고 있다. 2026.04.29 wcn05002@newspim.com

뮌헨도 물러서지 않았다. 전반 41분 마이클 올리세가 동점골을 넣으며 승부를 원점으로 돌렸다. 하지만 전반 추가시간 PSG는 다시 리드를 잡았다. 상대의 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 우스만 뎀벨레가 성공시키며 3-2로 앞선 채 전반을 마쳤다.

후반 들어 PSG의 화력이 폭발했다. 후반 11분 크바라츠헬리아가 이날 두 번째 골을 터뜨린 데 이어, 2분 뒤 뎀벨레까지 추가골을 넣으며 순식간에 5-2까지 달아났다. 승부가 기운 듯 보였지만, 뮌헨의 저력도 만만치 않았다.

[파리 로이터=뉴스핌] 뮌헨의 올리세가 29일 열린 PSG와의 UCL 4강 1차전에서 득점에 성공한 후 세리머니를 하고 있다. 2026.04.29 wcn05002@newspim.com

후반 20분 다요 우파메카노가 세트피스 상황에서 만회골을 넣었고, 이어 3분 뒤 루이스 디아스가 케인의 패스를 받아 추가골을 성공시키며 1점 차까지 추격했다. 특히 디아스의 득점은 비디오 판독(VAR)을 통해 온사이드로 번복되며 인정돼 경기 긴장감을 끌어올렸다.

이후 뮌헨은 동점골을 위해 총공세에 나섰지만 PSG의 수비 집중력을 끝내 뚫지 못했다. PSG 역시 경기 막판 추가골 기회를 맞았으나 골대를 맞는 등 아쉬움을 남겼고, 결국 경기는 5-4 PSG의 승리로 마무리됐다.

[파리 로이터=뉴스핌] 뮌헨 선수들이 29일 열린 PSG와의 UCL 4강 1차전에서 패배한 후 팬들을 향해 박수를 보내고 있다. 2026.04.29 wcn05002@newspim.com

한편 많은 관심을 모았던 '코리안 더비'는 성사되지 않았다. 이강인과 김민재는 나란히 교체 명단에 이름을 올렸지만 끝내 출전 기회를 얻지 못했다. 두 선수는 직전 리그 경기에서는 모두 활약했으나, 중요도가 높은 준결승 무대에서는 벤치를 지키며 아쉬움을 남겼다.

이번 승리로 PSG는 대회 2연패를 향한 유리한 고지를 선점했다. 반면 6년 만의 정상 탈환을 노리는 뮌헨은 홈에서 열리는 2차전에서 반드시 승리를 거둬야 하는 부담을 안게 됐다.

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