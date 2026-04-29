문체부, '문화원 사각지대' 공략…9개 대학, 해외서 페스티벌

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 29일 어울림 한국문화페스티벌 대학지원 사업을 추진한다.
- 재외한국문화원 없는 지역에서 국내외 대학이 협업해 한국문화 행사를 기획한다.
- 경기대 등 9개 대학이 우즈베키스탄 등에서 공연·체험 행사를 개최한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 재외한국문화원이 없는 지역을 대상으로 한국문화 행사를 지원하는 '어울림 한국문화페스티벌 대학지원 사업'을 추진한다고 29일 밝혔다. 국내 대학과 해외 대학이 협업해 현지에서 직접 한국문화 행사를 기획·운영하는 방식으로, K-컬처 확산의 거점을 넓히겠다는 취지다.
재외한국문화원이 없어 상대적으로 한국문화 접근이 어려운 지역에서 해외 대학생이 행사 기획 단계부터 직접 참여하도록 해 현지 수요를 반영한 맞춤형 프로그램을 구성하는 것이 특징이다.
공모를 통해 선정된 참여 대학은 총 9곳이다. 해외 대학과의 교류·협력 기반, 프로그램 기획력, 사업 지속가능성과 파급효과 등을 종합 평가해 선발했다.
참여 대학과 협력 기관을 보면, 경기대학교(우즈베키스탄 타슈켄트 기묘 국제대학), 계명대학교(베트남 호치민 재정경제대학교·나트랑 국립사범대학교), 극동대학교(스리랑카 IDM 네이션스 대학), 나사렛대학교(필리핀 딸락주립대학교), 연세대학교(영국 에든버러대학교), 추계예술대학교(중국 닝보대학), 한국예술종합학교(콜롬비아 메데진 ITM시립대학교), 한성대학교(튀르키예 에르지예스대학교), 한양대학교(중국 루쉰예술대학교) 등이다. 아시아는 물론 유럽·중남미까지 참여 지역이 폭넓게 분포한다.
각 대학은 해외 협력 대학과 함께 공연·전시·세미나 등 다양한 형태의 한국문화 행사를 현지에서 개최할 예정이다. 프로그램으로는 창작 뮤지컬, 전통악기 협연, 태권도·한글·K-뷰티 체험 행사 등이 준비된다.
문체부 담당자는 "이번 사업은 재외한국문화원 이외에도 다양한 수행 주체가 참여하는 구조로 기획됐다"며 "대학의 자율성과 창의성을 바탕으로 다양한 한국문화 행사가 안정적으로 추진되도록 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com