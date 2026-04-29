영화계 1분기 결산, 전체 매출 3180억 최대치…'왕사남' 역대 1위

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 산업이 코로나 이후 1분기 매출 최대치를 기록한 가운데, '왕과 사는 남자'가 역대 영화 매출액 1위 작품으로 올라서며 시장 회복을 주도했다.

29일 영화진흥위원회에 따르면 2026년 1분기 극장 전체 매출액은 3180억 원, 전체 관객 수는 3190만 명을 기록하며, 코로나19 팬데믹이 발생했던 2020년 이후 1분기 최대치를 기록했다. '왕과 사는 남자'가 관객 수 1500만 이상을 기록하며 크게 흥행한 영향으로 전년 동기 대비 매출액은 58.7%(1177억 원), 관객 수는 53.2%(1108만 명) 증가했다.

영화 '왕과 사는 남자' 포스터. [사진=쇼박스]

◆'왕과 사는 남자' 메가 히트로 한국영화 매출액 점유율 73.4% 기록

2026년 1분기 한국영화는 '왕과 사는 남자'의 흥행으로 '천만 영화'가 탄생하고 중예산 영화 '만약에 우리'의 장기 흥행이 더해지며 매출액 점유율 73.4%를 기록했다. 2026년 1분기 한국영화 매출액은 2333억 원, 관객 수는 2401만 명으로 전년 동기 대비 매출액은 117.5%(1261억 원), 관객 수는 115.1%(1285만 명)로 2배 이상 증가했다. 코로나19 팬데믹 이전 시기(2017~2019년) 1분기 평균과 비교해보면 한국영화 매출액은 94.5%, 관객 수는 79.7% 수준을 보이며 회복하는 양상을 보였다.

◆1분기 외국영화 매출액ㆍ관객 수, 3년 연속 감소세

2026년 1분기 외국영화 매출액과 관객 수는 3년 연속 감소세를 보였다. '아바타: 불과 재' '프로젝트 헤일메리'가 특수상영관을 중심으로 선전했지만, '미키 17' '캡틴 아메리카: 브레이브 뉴 월드' 등이 개봉했던 2025년 1분기 성적에는 미치지 못하며 소폭 감소했다. 2026년 1분기 외국영화 매출액은 847억 원, 관객 수는 789만 명으로 전년 동기 대비 매출액은 9.0%(84억 원), 관객 수는 18.3%(177만 명) 감소를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 장항준 감독과 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도. 김민. 이준혁, 김수진, 박지윤 등 출연진들과 관객들이 17일 오후 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '왕과 사는 남자 흥행 감사 무대인사'에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.17 ryuchan0925@newspim.com

◆1분기 전체 흥행 1위 '왕과 사는 남자', 역대 매출액 1위 등극

'왕과 사는 남자'가 매출액 1518억 원, 관객 수 1573만 명을 기록하며 2026년 1분기 전체 흥행 1위를 차지했다. 특히, '극한직업'의 흥행 기록을 넘어서며 매출액 기준 역대 박스오피스 1위에 등극하는 대기록을 세우며 1분기 전체 영화 시장을 견인했다.

이어 '아바타: 불과 재'가 매출액 265억 원, 관객 수 218만 명을 기록하며 2026년 1분기 박스오피스 2위를 차지했다. 특히, '아바타: 불과 재'는 특수상영 매출액이 전체 매출액의 49.9%(132억 원)를 차지하며 특수상영 매출 흥행 순위 1위에 올랐다.

◆쇼박스, '왕과 사는 남자' 흥행 힘입어 배급사 매출액 1위

배급사 순위로는 '왕과 사는 남자'와 '만약에 우리' 등 3편을 배급한 ㈜쇼박스가 매출액 1763억 원(매출액 점유율 55.4%)을 기록하며 2026년 1분기 배급사 순위 1위에 올랐다. 2위는 '아바타: 불과 재' '주토피아2' '호퍼스' 등 5편을 배급한 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사로 매출액 431억 원(매출액 점유율 13.6%)을 기록했다.

일본 애니 원작 실사 영화 '초속 5센티미터', 독립·예술영화 1분기 흥행 1위

2026년 1분기 독립·예술영화는 신카이 마코토 감독의 동명 일본 애니메이션을 원작으로 하는 실사 영화 '초속 5센티미터'가 매출액 8억 9109만 원, 관객 수 9만 3268명을 기록하며 1위에 등극했다. 한편, 한국 독립예술영화 '부흥'과 '매드 댄스 오피스'가 각각 관객 수 5만 2824명, 4만 7736명을 기록하며 흥행작 상위 10위권에 올랐다.

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