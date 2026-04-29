尹锡悦夫人金建希涉嫌贪污受贿案二审被判有期徒刑4年

纽斯频通讯社首尔4月29日电 韩国首尔高等法院28日就前总统尹锡悦夫人金建希所涉贪腐及金融犯罪案件二审作出判决，判处其有期徒刑4年，并处罚金5000万韩元（约合人民币23万元）。

资料图：韩国前总统尹锡悦夫人金建希。【图片=纽斯频通讯社】

法院当天还裁定没收金建希持有的价值6220万韩元的格拉夫项链，并追缴2094万韩元。此次二审量刑高于一审判决的一年八个月有期徒刑，但低于负责调查该案的独立检察组此前提出的15年量刑建议。

首尔高等法院刑事审判第15-2合议庭在二审中推翻一审法院关于金建希涉嫌操纵德意志汽车股价部分"不构成犯罪"的认定，改判相关罪名成立。法院认为，金建希参与相关股价操纵行为，违反韩国《资本市场法》。

在受贿指控方面，法院认定金建希于2022年4月至7月期间收受与统一教有关人员提供的财物，相关行为构成违反《特定犯罪加重处罚法》的斡旋受贿罪。二审法院在该部分认定上较一审进一步扩大了有罪范围。

不过，法院维持一审有关金建希接受政治掮客明泰均免费民调服务但相关指控罪名不成立的判决结果。

金建希方面辩护律师表示，二审判决对部分事实和法律适用作出了扩大解释，将与当事人协商后提起上诉。

负责调查该案的独立检察组表示，将在详细分析判决书内容后，再决定是否提出抗诉。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社