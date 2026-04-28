삼성전기, 상생협력데이 개최…협력사 5곳 시상

AI 핵심 요약beta
- 삼성전기가 28일 수원 호텔에서 상생협력데이를 열었다.
- 장덕현 사장 등 200명이 참석해 우수 협력사 5곳을 시상했다.
- 협력사 전시회를 처음 마련해 기술 공유와 판로 지원을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전기가 28일 수원의 라마다프라자 호텔에서 주요 협력사 관계자들을 초청해 '2026년 상생협력데이'를 열었다.
행사에는 장덕현 삼성전기 사장, 이달곤 동반성장위원회 위원장, 권혁석 협력사협의회 협부회장 등 약 200명이 참석했다.
삼성전기는 지난해 생산성, 기술 개발, 품질, 특별 부문에서 혁신 활동을 통해 우수한 성과를 거둔 협력사 5곳을 시상했다.
생산성 혁신 부문에서는 적층세라믹커패시터(MLCC) 설비를 공급하는 우성에스이가 설비 제작 및 셋업 일정 단축 성과로 우수상을 받았다. 품질 혁신 부문에서는 카메라모듈용 부품을 공급하는 정진넥스텍이 신공법 도입으로, 패키지기판 적층을 수행하는 아비코테크가 적층 품질 개선으로 각각 우수상을 수상했다. 기술 개발 부문에서는 MLCC용 필름을 공급하는 코스모신소재가 인공지능(AI) 서버향 필름 개발을 통한 수율 개선으로 우수상을, 패키지기판 원자재를 공급하는 레조낙이 CCL 등의 전략적 확보 및 공급으로 특별상을 수상했다.
이번 행사에서는 처음으로 협력사의 제품·기술 전시회를 마련했다. 협력사 간 최신 기술 트렌드를 공유하고 기술 협력 기회를 탐색하는 자리로, 삼성전기는 전시된 우수 기술이 실제 사업화로 이어질 수 있도록 국내외 판로 개척을 지원할 계획이다.
kji01@newspim.com