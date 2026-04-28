라인게임즈, 플레이엑스포서 PC 신작 4종 공개

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈가 28일 2026 플레이엑스포 참가해 PC 신작 4종 데모 선보인다고 밝혔다.
- 대상은 엠버 앤 블레이드, QUIET 등이며 킨텍스에서 직접 플레이 가능하다.
- 레노버 리전과 협업해 최적 환경 마련하고 피드백 수집해 완성도 높인다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈는 5월 21일부터 24일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 '2026 플레이엑스포'에 참가해 PC 신작 4종의 데모 버전을 선보인다고 28일 밝혔다.
시연 대상은 자체 개발작 '엠버 앤 블레이드'와 'QUIET', 퍼블리싱 예정작 '컴 투 마이 파티'와 'CODE EXIT'다. 각 게임은 서로 다른 장르 특성을 갖추고 있으며 현장 방문객이 직접 플레이할 수 있다.
라인게임즈는 전용 부스에 고사양 게이밍 노트북과 모니터, 주변기기를 갖춰 최적의 환경을 마련했다. 레노버의 게이밍 브랜드 '레노버 리전'과 협업했다. 시연 참여 방문객에게는 게임별 굿즈와 뷰티 브랜드 제품 등을 제공할 예정이다.
라인게임즈 관계자는 "이번 행사를 통해 이용자의 피드백을 직접 수집해 신작들의 완성도를 높일 계획"이라며 "여러 장르의 PC 타이틀을 준비한 만큼 현장을 찾은 관람객들이 자신의 취향에 맞는 게임을 발견하고 즐겁게 체험해 보시길 기대한다"고 밝혔다.
origin@newspim.com