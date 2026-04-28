장성군, 중동사태로 농산업 위축 대비 36억원 예산 투입

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조사료 수급 안정대책 추진

[장성=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 장성군이 중동사태 장기화에 따른 농산업 위축에 대비해 약 36억원의 예산을 투입한다고 28일 밝혔다.

장성군은 올해 말까지 24억 9900만원을 들여 축산농가 대상 '조사료 수급 안정대책'을 추진한다. 지역 내 17개 경영체와 조사료 재배지 1351ha를 지원할 방침이다.

조사료 재배 현장. [사진=전남 장성군] 2026.04.28 bless4ya@newspim.com

여름철 조사료 재배농가에는 전략작물직불금을 50만원 인상해 헥타르 당 550만원씩 지급한다.

제조·운송비 지원도 9% 가량 확대하고 조사료 재배에 필요한 각종 장비를 지원해 견고한 생산 기반을 구축한다.

품질검사와 재배면적 관리, 종자구입비 지원도 병행해 사료의 생산성과 품질을 향상시킨다.

조사료 공급 안전성은 장성군과 축협, 경영체가 참여하는 '조사료 수급 협의체'를 통해 확보한다. 지역 내 축산농가에 조사료를 우선 공급하고, 외부 유출을 최소화한다.

국제 정세 불안으로 원자재 가격 변동과 수급 불안이 우려되는 벼 농자재는 사업비 11억4000만원을 투입해 선제적으로 지원한다.

장성군은 5월까지 맞춤형 비료 6만 513포, 상토 10만 4131포, 육묘상자처리제 5만 744포, 액상규산 6459포를 벼 재배 농가에 지원할 계획이다.

장성군은 '농자재 수급 상황실'을 운영해 농자재 가격과 재고, 공급 동향을 상시 확인하고 있다. 공급 일정, 물량 등에 변동이 있을 경우 문자메시지 등을 활용해 농가에 신속하게 안내한다.

장성군 관계자는 "농업 현장의 애로사항을 꾸준히 청취하고 필요한 지원을 적기에 제공할 방침"이라며 "농업인이 안심하고 농사에 전념할 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.

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