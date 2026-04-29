전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.29 (수)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

하나금융 청라 이전 시동…2200명 이동 속 '조율 과제'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 하나금융그룹이 29일 청라국제도시 본사 이전을 9월부터 본격 추진했다.
  • 하나은행 등 10개 계열사 2200명이 하나드림타운으로 이동해 4000명 근무한다.
  • 조직 재편과 노사 협의가 남아 노란봉투법 쟁의권 검토 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9월부터 연말까지 10개 계열사 이동
10년 계획, 글로벌 도약 프로젝트 마무리
비은행 계열사 1000명 이전 노사협의 필요

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹의 숙원 사업인 청라국제도시 본사 이전이 오는 3분기부터 본격화된다. 하나은행을 중심으로 10개 계열사 인력 약 2200명이 이동하는 대규모 프로젝트가 실행 단계에 들어서면서 '청라 시대' 개막이 가시화됐지만, 조직 재편과 노사 협의 등 내부 조율은 여전히 남은 과제로 꼽힌다.

하나금융은 29일 하나금융지주와 하나은행, 하나카드, 하나생명 등 10개 계열사를 대상으로 오는 9월부터 연말까지 인천 청라국제도시 '하나드림타운' 이전을 순차적으로 진행할 계획이라고 밝혔다. 이전 대상 인력은 약 2200명 규모로, 기존 근무 인원을 포함하면 청라 본사에는 4000명 이상이 근무하게 된다.

◆ 청라국제도시에 역량 집결, 본사 이전으로 글로벌 도약

이번 이전은 2013년 인천시와 협약 체결 이후 10년 넘게 추진해온 장기 프로젝트의 마지막 단계다. 하나금융은 청라에 그룹 인프라를 집중해 글로벌 경쟁력을 강화한다는 전략 아래 단계적으로 사업을 진행해왔다.

2017년 6월 1단계 사업인 통합데이터센터가 준공돼 약 1800명이 근무하고 있으며, 2019년 5월에는 2단계 사업인 하나글로벌인재개발원이 완공돼 그룹 인재 양성 거점 역할을 수행하고 있다. 이어 3단계인 그룹본부(HQ) 이전이 이번에 본격 추진되면서 주요 기능이 청라에 집결되는 구조가 완성된다.

내달 완공을 앞둔 HQ 건물은 지하 7층, 지상 15층, 연면적 12만8474㎡ 규모다. 주요 계열사가 한데 모이는 통합 금융 허브로 조성되며, 그동안 분산돼 있던 IT 인프라와 인력 양성, 업무 역량 등을 집적해 시너지 효과를 극대화한다는 구상이다.

하나드림타운은 그룹의 핵심 계열사들이 한데 모이는 통합 금융 허브다. 10개 관계사 2200명이 이전하면 청라 본사에는 4000명 이상이 근무하게 된다. 단순한 본사 이전을 넘어 청라국제도시가 글로벌 금융 허브로 도약하는 발판이 마련된 셈이다.

하나금융은 이를 기반으로 금융의 경계를 넘어 디지털 글로벌 시대를 선도하는 금융그룹으로 도약한다는 방침이다. 설계 단계부터 국제적 주목을 받아온 청라 그룹본부는 미국 패스트컴퍼니가 주최하는 '디자인 혁신상' 등 글로벌 어워드 5관왕을 기록하며 상징성과 기능성을 동시에 인정받기도 했다.

하나금융 관계자는 "하나금융이 아시아 넘버원 금융그룹을 지향하듯, 하나드림타운이 인천의 새로운 랜드마크로 자리 잡고, 인천 청라국제도시가 금융 산업의 핵심 거점으로 부상하길 기대한다"고 밝혔다.

청라국제도시에 건설 중인 하나금융그룹헤드쿼터 조감도. [서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.04.29 hkj77@hanmail.net

◆ 카드·생명 자회사, 이전 방식과 범위 등 논의

다만 이전이 본격화되면서 내부 조율 필요성도 함께 부각되고 있다. 특히 이전 인력의 절반 이상을 차지하는 비은행 계열사를 중심으로 이전 방식과 범위, 조직 운영 방향 등을 둘러싼 조율에 들어간 것으로 알려졌다.

하나카드는 그룹 방침에 따라 전사 이전이 검토되고 있으며, 전체 직원 750명 중 비정규직 등을 제외한 약 600명 이상이 청라로 이동할 것으로 예상된다. 이는 하나은행(약 900명)에 이어 계열사 중 두 번째로 큰 규모로, 주요 계열사 가운데 조직 전체가 이동하는 사례로 꼽힌다.

하나생명 역시 당초 전사 이전이 검토됐으나 최근에는 최소 130명 이상으로 축소하는 방안이 논의되는 등 이전 규모와 대상 조직을 둘러싼 조정이 진행되고 있다.

이 과정에서 비은행 계열사를 중심으로 영업망과 거래처가 집중된 서울을 벗어날 경우 경쟁력 저하 가능성, 조직 재편에 따른 인력 운영 변화 등에 대한 우려가 제기되고 있다. 특히 이전 범위와 방식, 조직 유지 여부 등에 대한 구체적인 계획 공유와 사전 협의 필요성이 강조되고 있다.

노조 측에서는 이전 자체를 반대하기보다는 충분한 논의와 단계적 추진이 필요하다는 입장을 보이고 있다. 조직 경쟁력 유지와 인력 안정성을 고려한 대안 마련이 필요하다는 지적이다.

정종우 하나카드 노조위원장은 "청라 이전을 무조건 반대하는 게 아니다"며 "영업망과 거래처 등이 집중된 서울을 벗어나 인천으로 이동할 경우 발생할 수 있는 문제들에 대해 사측과 함께 논의하고 새로운 전략을 수립해야 하는데 이런 절차가 전혀 없다는 것"이라고 지적했다.

◆ 노란봉투법 근거 '쟁의권' 검토

카드와 생명 양사 노조는 현재 노조와의 협의없는 청라 이전 추진이 노란봉투법상 '쟁의'에 대상이 될 수 있는지에 대한 법리해석 등 검토에 돌입한 상태다. 노동조합법 2, 3조 개정안에서는 '근로조건에 영향을 미치는 사업경영상의 결정'이 파업 등 쟁의사안에 포함될 수 있다고 규정하고 있다. 다만 실제 적용에 있어서는 구체적인 '영향'이 무엇이냐에 따라 달라질 수 있다는 해석이다.

하나금융은 청라 이전이 장기간 준비된 프로젝트인 만큼 남은 기간 동안 계열사별 협의를 통해 원활한 이전을 추진한다는 방침이다. 현재 9월 이전까지 일정이 남아 있는 만큼 내부 조율을 통해 실행력을 높이겠다는 입장이다.

하나금융 관계자는 "청라 이전은 10년 넘게 준비해온 핵심 프로젝트로 대부분의 구성원이 공감하고 있는 사안"이라며 "각 계열사별로 충분한 소통을 통해 순조롭게 이전을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이번 이전이 계획대로 마무리될 경우 청라국제도시는 금융 인프라가 집적된 핵심 거점으로 자리매김할 전망이다. 다만 대규모 인력 이동과 조직 재편이 동시에 진행되는 만큼 내부 조율 여부가 성공적인 안착의 관건이 될 것으로 보인다.

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
사진
4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동