AI 핵심 요약beta
- 충남 보령시가 5월 1일자 수시 인사에서 5급 11명 승진시켰다.
- 6급 9명, 7급 17명 승진 인사를 단행했다.
- 8급 19명 승진으로 조직 개편을 마무지었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
충남 보령시 2026년 5월 1일자 수시 인사
◇5급 승진
▲자원순환과장 김양집 ▲산림과장 이종규 ▲수도과장 홍성열 ▲토지정보과장 윤현구 ▲감염병관리과장 강미화 ▲농업지원과장 이혜순 ▲원산출장소장 신동준 ▲청라면장 박상순 ▲주산면장 최광용 ▲미산면장 윤권덕 ▲대천4동장 차은선
◇6급 승진
▲공원녹지과 권병일 ▲문화교육과 장선영 ▲지역경제과 김아라 ▲자치행정과 구상현 ▲회계과 이혁재 ▲남포면 이원행 ▲수산과 이재언 ▲보건소 한아름 ▲지역경제과 고석원
◇7급 승진
▲기획감사실 박주민 ▲에너지과 최인규 ▲자원순환과 신다은 ▲체육진흥과 송기현
▲해양정책과 김종현 ▲도시과 손자영 ▲교통과 권은혜 ▲수도과 김광중 ▲자치행정과 김현 ▲자치행정과 조다호 ▲자치행정과 최윤아 ▲안전총괄과 최준영 ▲열린민원과 박현찬 ▲열린민원과 이서진 ▲해양정책과 곽소망 ▲수산과 신민지 ▲보건소 박수아
◇8급 승진
▲신산업전략과 이준성 ▲기후환경과 김소연 ▲산림과 장선우 ▲문화교육과 김지흔
▲문화교육과 이원민 ▲지역경제과 정철희 ▲교통과 김희진 ▲교통과 양혜진 ▲자치행정과 정서화 ▲웅천읍 임주연 ▲웅천읍 차소임 ▲주교면 강지원 ▲오천면 유주현
▲오천면 최우진 ▲천북면 조현경 ▲대천5동 이지혜 ▲수산과 신정환 ▲대천1동 김세진 ▲보건소 조보란
gyun507@newspim.com