정승윤 교수, 부산교육감 출마 공식 선언…"편향된 이념 걷어 내겠다"

"교육 대전환, 기초교육 정상화"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 정승윤 부산대 법학전문대학원 교수가 6·3 지방선거를 앞두고 부산시교육감에 출마를 공식 선언했다. 이로써 기존 김석준 부산교육감과 최윤홍 전 부교육감의 2파전에서 삼자 구도로 재편됐다.

정 교수는 28일 부산교육청 기자실에서 기자회견을 열고 "정치 교육을 교육 현장에서 완전히 걷어내고, 부산교육을 아이들의 꿈과 미래를 키우는 교육으로 되돌리겠다"고 출마의 변을 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 정승윤 부산대학교 교수가 28일 오후 3시 부산시교육청 기자실에서 기자회견을 열고 부산교육감 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 2026.04.28

그는 "우리 사회의 신뢰 붕괴와 갈등의 근본에는 성적만을 강요하는 교육, 공동체에 대한 책임과 연민을 잃어버린 교육이 있다"며 초·중·고 기초교육의 대전환을 강조했다.

그러면서 "지식에 앞서 인간에 대한 예의와 공동체에 대한 약속을 가르치는 교육이 필요하다"면서 "자신의 권리만큼 타인의 자유를 존중하고, 부당한 권력에 당당히 맞서되 공동체의 약속을 소중히 여기는 깨어 있는 시민을 길러내겠다"고 말했다.

정 교수는 부산교육 현장의 정치 편향성을 걷어내겠다는 입장을 분명히 했다. 그는 김석준 후보를 겨냥해 "해직 교사 특별채용 지시 혐의로 1심에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다"고 언급했다.

그러면서 "당선 이후 어린 초등학생들에게 대통령 탄핵 선고 장면을 시청하게 하는 등 교육 현장을 정치적 사건의 장으로 끌어들였다"며, "민주시민교육이라는 이름으로 초등학생에게 정치적 사건을 일방적으로 시청하게 하는 것은 교육이 아니라 정치 이념 전파에 가깝다"고 비판했다.

최윤홍 후보도 정조준했다. 그는 "지난 재선거 당시 특혜 단일화 과정에서 약속을 파기한 행위는 보수 후보로서 있을 수 없는 일이며 결과적으로 진보 교육감 당선으로 이어졌다"고 직격했다.

그는 최 후보가 "공무원들에게 선거운동 기획 등을 요청한 혐의로 1심에서 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다"면서 "이는 헌법상 공무원의 정치적 중립과 교육의 정치적 중립을 흔드는 중대한 문제"라고 쓴소리를 던졌다.

그러면서 "부산교육은 이미 한 차례 재선거를 겪었고, 주요 후보들이 모두 1심에서 집행유예를 선고받은 상황이라 부산시민은 또다시 교육행정 공백과 재선거 가능성이라는 리스크를 떠안을 수밖에 없다"고 날 센 각을 세웠다.

정 교수는 "부산 교육의 안정성과 미래를 위해 부산교육이 다시 혼란에 빠지지 않고 흔들림 없이 끝까지 완주하고 책임질 후보가 필요하다"며 "시민들의 부름을 받아들였다"고 강조했다.

정 교수는 출마가 늦어진 이유에 대해 "지난 1년여간 죽음과도 같았던 골짜기의 시간을 지나왔다"며 "지난해 교육감 재선거 이후 저를 도와주셨던 손현보 목사 구속과 저 역시 현 정부 검찰의 부당한 기소로 재판을 받고 있다"고 말했다.

그는 "학생인권조례처럼 권리만 강조하고 책임을 약화시킬 수 있는 정책, 차별금지법에 기반한 젠더 이슈와 포괄적(PC)주의가 교육 현장에 일방적으로 들어오는 흐름에 반대해 왔다"면서 "이러한 교육적 우려와 가치관을 말한 것이 과도하게 문제 삼아졌다고 생각하며, 그 부당성은 법정에서 끝까지 다투겠다"고 했다.

정 교수는 "선거 이후 이어진 고발과 재판, 그리고 함께해 준 분들이 겪은 어려움은 감당하기 힘든 시간이었고 정신적 고통이 육체의 질병으로 이어져 치료와 수술까지 받아야 했다"고 말하며 "모든 것을 포기하려 했던 순간도 있었다"고 토로했다.

그러면서 "지난해 재선거에서 40%가 넘는 지지를 보내주신 부산시민들의 뜻 때문에 다시 일어났다"며 "늦었지만 더 단단해져 돌아왔다. 무너진 부산교육을 바로 세우는 일에 남은 모든 힘을 쏟겠다"고 목소리를 높였다.

정 교수는 부산교육 대전환을 위한 ▲부산발 AI 인재 창의교육▲체험중심교육 강화▲인성교육 실현▲개인별 맞춤교육▲교육공동체 동행교육▲진로·경제교육 강화 등 6대 공약을 제시했다.

정 교수는 "오직 아이들만 바라보고, 오직 부산교육의 미래만 생각하며 끝까지 완주하겠다"며 "부산시민과 교육 가족들이 무너진 교육을 바로 세우는 위대한 변화에 함께해 달라"고 지지를 호소했다.

최윤홍 후보와의 단일화를 묻는 질문에는 "지난해에 약속을 그렇게 파기를 하시고 그걸 마치 제가 무슨 불법 행위 한 것처럼 더 씌워서 올렸다"며 "약속을 어기신 분이 또 단일화를 하실 거라고 생각하지 않는다. 믿지도 않는다"고 중도보수 단일화에 대해 부정적인 시각을 드러냈다.

정 교수는 "여기 완주하려고 나온 것"이라며 "충분히 김석준 후보와 한번 해볼 수 있다고 생각한다"며 3자 구도의 완주를 선언했다.

ndh4000@newspim.com