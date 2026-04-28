수원 윌스기념병원, 척추변형질환 치료 위해 '척추변형센터' 개소

AI 핵심 요약beta
- 수원 윌스기념병원이 28일 5월 1일 척추변형센터 개소한다.
- 다학제 협진으로 척추측만증 등 중증 척추변형질환을 전문 치료한다.
- 이종서 박사를 센터장으로 초빙해 치료 역량을 강화한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원 윌스기념병원은 다양하고 복합적인 중증 척추변형질환을 효과적으로 치료하기 위해 오는 5월 1일 '척추변형센터'를 개소한다고 28일 밝혔다.
척추변형센터는 척추의 정렬 이상으로 발생하는 다양한 질환을 전문적으로 진단·치료하는 특화 진료센터이다. 정형외과, 신경외과, 마취통증의학과, 영상의학과, 신경과, 재활의학과, 내과 등 여러 진료과가 협진하는 다학제 진료 시스템을 구축했다.
진료 분야는 소아 및 성인 척추측만증(척추옆굽음증), 척추후만증, 척추전만증, 성인 척추변형, 척추 종양 등으로, 성장기 청소년부터 고령 환자까지 발생할 수 있는 다양한 척추변형질환을 다룬다.
또 척추변형센터 개소와 함께 척추 치료 분야 권위자인 이종서 박사를 초대 센터장 겸 진료원장으로 초빙했다.
이종서 센터장은 정형외과 전문의이자 의학박사로, 국립경상대학교병원과 삼성서울병원 등에서 40여 년간 진료를 이어왔으며, 성균관대학교 의과대학 교수로서 후학 양성에도 힘써왔다.
대한척추외과학회 및 대한척추종양학회 회장을 역임했으며, 척추외과학 및 정형외과학 분야 교과서 집필과 연구 활동을 지속해 왔다.
이종서 센터장은 "척추변형은 단순히 자세 문제가 아닌 통증과 신경 압박, 호흡 기능 저하 등 신체적인 문제뿐 아니라 스트레스, 우울증 등 정신건강에도 영향을 미칠 수 있어 체계적인 관리가 중요하다"며 "종합병원으로서 포괄적 진료 역량과 척추전문병원으로서의 특화 시스템을 겸비한 윌스기념병원이 '척추변형질환'을 치료하는 데 최적의 환경을 갖추고 있다"고 전했다.
박춘근 병원장은 "척추변형센터 개소와 이종서 센터장 영입을 계기로 척추변형질환 치료 역량을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
ssamdory75@newspim.com