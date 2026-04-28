드리핀 첫 유닛 차동협, '두근대' 트랙리스트 공개…핑크빛 설렘 예고

AI 핵심 요약beta
- 울림엔터테인먼트가 28일 드리핀 유닛 차동협 싱글 두근대 트랙리스트를 공개했다.
- 핑크 톤 배경에 별 꽃 하트와 로고 우표가 사랑 편지처럼 설렘을 자아낸다.
- 타이틀 두근대 봄산책 인스트 포함 3곡 수록하며 12일 음원 발매한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 드리핀의 첫 유닛 차동협이 싱글 '두근대' 트랙리스트를 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.
소속사 울림엔터테인먼트는 28일 0시 공식 SNS를 통해 드리핀 차동협(차준호, 김동윤, 이협)의 첫 번째 싱글 '두근대'의 트랙 리스트를 공개했다.
공개된 트랙 리스트 이미지는 핑크 톤 배경 위에 별, 꽃, 하트가 자연스럽게 흩뿌려지듯 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 여기에 멤버를 상징하는 로고 우표가 더해져 마치 사랑을 고백하는 편지를 연상시키며 설렘을 자극한다.
트랙 리스트에 따르면 타이틀곡 '두근대'를 비롯해 '봄산책', '두근대'의 인스트루멘탈(반주) 트랙까지 총 3곡이 수록돼 차동협으로 확장된 음악적 색깔을 확인할 수 있다.
앞서 차동협은 새로운 로고 모션과 커밍순 영상을 통해 차준호, 김동윤, 이협의 유닛 프로젝트 시작을 알렸다. 보컬, 랩, 비주얼, 퍼포먼스를 고루 갖춘 세 멤버의 조합이 기존 드리핀과는 또 다른 매력으로 다가갈 것으로 예고돼 이들을 향한 관심이 이어지고 있다.
드리핀이 데뷔 5년 만에 선보이는 첫 유닛 프로젝트 차동협을 통해 또 한 번의 변신을 꾀하는 가운데, 따스한 계절에 새 앨범 '두근대'로 찾아온 차동협이 올봄 가요계에 어떤 반향을 불러올지 기대를 모은다.
한편, 차동협의 첫 번째 싱글 '두근대'는 5월 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com