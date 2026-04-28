[프로배구] 도로공사, 일본 국가대표 출신 우치세토 영입

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사가 28일 일본 대표 출신 우치세토 마미를 영입했다.
- 총 연봉 15만 달러에 2026-2027시즌 아시아쿼터로 데려왔다.
- 수비력 강화와 리시브 안정을 위해 베테랑 올라운드 히터를 선택했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국도로공사가 아시아쿼터 카드로 일본 국가대표 출신 아웃사이드 히터를 영입했다.
한국도로공사는 28일 "2026-2027시즌 팀 전력을 강화할 새로운 아시아쿼터 선수로 우치세토 마미를 총 연봉 15만 달러에 영입했다"고 발표했다. 태국 출신 타나차와 결별한 뒤 선택한 새로운 카드다.
우치세토는 2014년부터 약 9년간 일본 대표팀의 핵심 멤버로 활약한 베테랑이다. 신장 171㎝로 V리그 기준에선 단신이지만, 공격과 수비를 모두 소화하는 올라운드형 아웃사이드 히터다. 2017년 국제배구연맹(FIVB) 월드 그랜드 챔피언스컵에서 '베스트 리시버'에 선정되며 세계 정상급 수비력을 인정받았다. 대표팀과 일본 리그를 오가며 쌓은 경험, 포지션을 가리지 않는 수비·리시브 능력을 도로공사가 눈여겨봤다.
도로공사는 "이번 영입은 팀의 최대 강점인 수비력과 조직력을 한층 끌어올리는 데 초점을 맞춘 결정"이라며 "우치세토의 합류로 리시브 라인이 안정되면 다양한 공격 루트를 극대화할 수 있을 것"이라고 설명했다.
우치세토는 구단을 통해 "한국도로공사에 입단하게 돼 영광이다"라며 "팀에 빠르게 녹아들어 도로공사만의 끈끈한 배구가 빛날 수 있도록 우승을 목표로 최선을 다하겠다"고 말했다.
psoq1337@newspim.com