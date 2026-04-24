[프로배구] GS칼텍스, MVP 실바와 재계약…4시즌 연속 동행

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스가 '장충 아이돌' 지젤 실바와 재계약했다. GS칼텍스는 24일 "외국인 선수 실바와 2026~2027시즌까지 동행을 이어가기로 했다"고 공식 발표했다. 2023년 외국인 선수 트라이아웃에서 전체 6순위로 GS칼텍스에 입단한 실바는 이번 계약으로 4시즌 연속 V리그에서 활약하게 됐다.

쿠바 출신 아웃사이드 히터 실바는 2023~2024시즌 36경기 131세트에 출전해 1005득점으로 득점 1위, 공격 성공률 46.80%로 공격 종합 1위, 세트당 0.359개의 서브 에이스로 서브 1위를 휩쓸었다. 2024~2025시즌에는 발목 부상 속에서도 32경기 124세트에서 1008득점을 올려 득점 1위를 지키며 공수 핵심으로 활약했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스와 재계약한 지젤 실바. [사진=GS칼텍스] 2026.04.24 psoq1337@newspim.com

지난 2025~2026시즌에는 36경기 139세트에서 1083득점을 기록하며 3시즌 연속 득점 1위를 차지했고, 공격 종합 1위(47.33%), 서브 2위(0.309)를 기록했다. 남녀부를 통틀어 V리그 출범 이후 최초로 3년 연속 단일 시즌 1000득점을 달성한 선수라는 타이틀도 품에 안았다.

GS칼텍스는 2025~2026시즌 챔피언결정전에서 우승을 차지했고 실바는 정규리그 MVP와 챔피언결정전 MVP를 석권하며 리그 최강 공격수임을 증명했다.

코트 밖 인기도 뜨겁다. 장충체육관에서 경기가 끝나면 관중석을 한 바퀴 돌며 팬들과 소통하는 모습 덕분에 실바는 '장충 아이돌'이라는 별명을 얻었다.

재계약을 마친 실바는 "GS칼텍스와 다시 함께할 수 있어 영광"이라며 "훌륭한 동료들과 한 팀으로 뛰게 돼 기쁘다. 서로를 믿고 하나로 뭉쳐 지난 시즌의 좋은 흐름을 이어가겠다"고 말했다.

psoq1337@newspim.com