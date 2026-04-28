세종교육감 예비후보 개소식 참석한 최교진 장관…"개인자격 단순 참석"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

26일 임전수 세종시교육감 예비후보 사무실 방문

교육부 "불필요한 논란 야기한 것에 유감"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 세종시교육감 예비후보 선거사무소 개소식에 참석한 사실이 알려지면서 정치적 중립 의무 위반 논란에 휩싸였다. 교육부는 최 장관이 개인적으로 참석한 것이지만 논란을 일으켜 유감이라는 입장이다.

28일 교육계에 따르면 최 장관은 지난 26일 세종시 나성동에서 열린 임전수 세종시교육감 예비후보의 선거사무소 개소식에 참석했다.

최교진 교육부 장관이 15일 오후 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 열린 '제2차 형사미성년자(촉법소년) 제도 현황과 연령 논의 포럼'에서 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

임 예비후보는 최 장관이 세종시교육감으로 재직하던 당시 세종시교육청에서 함께 근무한 인연이 있는 것으로 알려졌다.

교육계 일각에서는 현직 장관이 특정 예비후보의 선거사무소 개소식에 모습을 드러낸 것만으로 사실상 간접 지원으로 해석될 수 있다는 지적이 나온다. 공무원이 선거에 영향을 미치는 행위를 해서는 안 된다는 공직선거법 취지에 어긋날 수 있다는 주장이다.

공무원이 특정 후보의 선거사무소 개소식에 단순 참석한 것만으로는 위법하다고 보기 어렵다는 선거관리위원회의 유사 유권해석 사례도 있는 것으로 알려졌다.

다만 최 장관은 개소식에서 축사를 하거나 공개적으로 지지 발언을 한 것은 아닌 것으로 전해졌다. 개소식 참석 과정에서 관용차를 이용하지 않았고, 수행원도 동행하지 않은 것으로 전해졌다.

교육부는 이날 "(최 장관이) 개인 자격으로 단순 참석했으나 불필요한 논란을 야기한 것에 대해 유감으로 생각한다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com