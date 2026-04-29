3월 주식·회사채 조달 19조9832억원, 전월비 3.8% 증가

CP·단기사채 200조4738억원…전월비 25.6% 늘어

회사채 19조5430억원·주식 4402억원, 일반회사채 순상환 지속

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원(이하 금감원)은 올해 3월 중 기업의 주식·회사채 공모 발행액이 19조9832억원으로 전월보다 7335억원 증가했다고 29일 밝혔다. 증가율은 3.8%다.

3월 주식 발행액은 4402억원, 회사채 발행액은 19조5430억원이었다. 주식은 전월 대비 987억원 증가했고, 회사채는 6348억원 늘었다. 같은 기간 기업어음(CP)·단기사채 발행액은 200조4738억원으로 전월보다 40조9016억원 증가했다. 증가율은 25.6%다.

주식 공모 발행실적은 16건, 4402억원으로 전월 7건, 3415억원보다 987억원 증가했다. 기업공개는 9건, 2104억원으로 전월 3건, 2908억원보다 건수는 6건 늘었지만 금액은 804억원 감소했다. 9건은 모두 코스닥시장 상장 건이며, 이 가운데 3건은 기업인수목적회사(SPAC) 상장이다.



유상증자는 7건, 2298억원으로 전월 4건, 507억원보다 3건, 1791억원 증가했다. 이 중 3건은 유가증권시장 상장기업, 4건은 코스닥 상장기업이 실시했다.

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회사채 발행실적은 337건, 19조5430억원으로 전월 292건, 18조9082억원보다 6348억원 증가했다.

일반회사채는 49건, 4조7810억원으로 전월 50건, 5조1137억원보다 3327억원 감소했다. 자금 용도별로는 차환 발행이 4조920억원으로 85.6%를 차지했다. 운영 용도는 6890억원으로 14.4%였다. 시설 용도 발행은 없었다.

무보증 일반회사채의 신용등급별 발행 규모는 AA등급 이상이 2조4100억원으로 50.4%를 차지했다. A등급은 2조3210억원으로 48.5%, BBB등급 이하는 500억원으로 1.0%였다. 만기별로는 중기채가 4조6610억원으로 97.5%를 차지했고, 장기채는 1200억원으로 2.5%였다. 단기채 발행은 없었다.

금융채는 208건, 13조4424억원으로 전월 193건, 13조3670억원보다 754억원 증가했다. 금융지주채는 6건, 1조1500억원으로 전월보다 240억원 늘었다. 은행채는 20건, 3조3600억원으로 6202억원 줄었다. 기타금융채는 182건, 8조9324억원으로 6716억원 증가했다.

자산유동화증권(ABS)은 80건, 1조3196억원으로 전월 49건, 4275억원보다 8921억원 증가했다. 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)은 8건, 5716억원으로 전월 2건, 175억원보다 5541억원 늘었다. P-CBO는 중소기업의 자금조달을 지원하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강해 발행하는 ABS다.

ABS를 자산보유자별로 보면 금융회사는 전월 대비 9331억원 증가했고, 일반기업은 410억원 감소했다.

3월 말 기준 전체 회사채 잔액은 747조3152억원으로 전월 748조4481억원보다 1조1329억원 감소했다. 일반회사채는 3월 말 기준 4490억원 순상환됐다. 일반회사채는 전월 3조4103억원 순상환에 이어 순상환 흐름을 이어갔다.

CP·단기사채 발행금액은 200조4738억원으로 전월 159조5722억원보다 40조9016억원 증가했다. 이 통계는 한국예탁결제원 등록·집계 기준이다.

CP 발행금액은 46조7698억원으로 전월 37조8559억원보다 8조9139억원 증가했다. 일반CP는 3조3397억원, 프로젝트파이낸싱 자산유동화 기업어음(PF-ABCP)은 2505억원, 기타 자산유동화 기업어음은 5조3237억원 각각 늘었다. 3월 말 CP 잔액은 231조9122억원으로 전월 말 245조3983억원보다 13조4861억원 감소했다.

단기사채 발행금액은 153조7040억원으로 전월 121조7163억원보다 31조9877억원 증가했다. 일반단기사채는 24조759억원, 프로젝트파이낸싱 자산유동화 단기사채(PF-AB단기사채)는 5조474억원, 기타 자산유동화 단기사채는 2조8644억원 각각 증가했다. 3월 말 단기사채 잔액은 91조5353억원으로 전월 말 86조5256억원보다 5조97억원 늘었다.

금감원은 일반 CP·단기사채는 금융사와 일반기업 등이 발행한 CP·단기사채를 뜻하고, PF-AB는 PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채라고 설명했다. 기타AB는 PF 이외의 자산인 미수금, 회사채, 정기예금 등을 기초로 발행한 CP·단기사채다.

세부내역 기준으로 올해 1~3월 주식·회사채 발행총액은 56조9769억원으로 전년 동기 73조8534억원보다 16조8765억원 감소했다. 주식은 8899억원으로 전년 동기보다 7617억원 줄었고, 회사채는 56조870억원으로 16조1148억원 감소했다.

기업 규모별로 금융채와 ABS를 제외한 3월 자금 조달액은 전체 5조2212억원이었다. 이 가운데 대기업은 4조8723억원으로 93.3%, 중소기업은 3490억원으로 6.7%를 차지했다. 주식 조달액에서는 중소기업이 3490억원으로 79.3%를 차지했고, 대기업은 913억원으로 20.7%였다. 일반회사채 발행은 모두 대기업에서 이뤄졌다.

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