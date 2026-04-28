고흥 물김 '전국 1위'…위판액 3000억 고지 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 전남 고흥군이 28일 2026년산 물김 위판 마감 결과를 발표했다.
- 1만714ha에서 15만톤 생산해 2968억 원 위판액을 기록했다.
- 전년比 28% 증가하며 5년 연속 1000억 원 돌파했다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 2026년산 물김 생산에서 전국 1위를 기록하며 위판액 3000억 원 달성을 앞두고 있다.
고흥군은 지난 23일 물김 위판을 마감한 결과, 총 1만 714ha에서 15만 2942톤을 생산해 2968억 원의 위판액을 기록했다고 28일 밝혔다.
올해는 양식 초기 영양염 부족과 강우량 감소로 작황이 다소 부진했으나 어업인들의 품질 관리 노력에 힘입어 전년 대비 위판액이 28%(656억 원) 증가했다.
군은 2022년 이후 5년 연속 위판액 1000억 원을 넘었고 최근 3년 연속 2000억 원을 돌파하며 김 산업 정책의 성과가 이어지고 있다고 설명했다.
군 수산정책과 관계자는 "앞으로도 체질 개선과 품질 중심 정책을 지속 추진해 어업인 소득 안정과 지역 수산업의 지속 가능한 성장을 이끌겠다"며 "2026년산 물김 생산이 종료됨에 따라 어장 내 양식 시설물이 신속히 철거될 수 있도록 행정지도를 강화하겠다"고 말했다.
고흥군은 김 산업의 경쟁력 강화를 위해 인증 부표 보급, 김 종자 공급, 김 활성처리제 지원 등 다양한 사업에 59억 원의 사업비를 투입해 고흥 김 산업의 성장 동력 확보에 박차를 가하고 있다.
chadol999@newspim.com