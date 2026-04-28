시흥시 '짬뽕로드: 시흥 10대 짬뽕' 선정 설문조사 실시

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 28일 지역 상권 활성화를 위해 '시흥 10대 짬뽕' 선정을 위한 시민 설문조사를 25일까지 실시한다.
- 시흥 중식당 310여 개 중 시민이 추천 짬뽕 맛집 3곳을 네이버 폼에 작성한다.
- 참여자 선착순 100명에게 시루 5000원을 지급하고 6월 10대 짬뽕 선정 후 홍보를 지원한다.
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지역 상권 활성화와 특화 먹거리 브랜드 육성을 위해 '짬뽕로드: 시흥 10대 짬뽕' 선정을 위한 시민 설문조사를 오는 5월 25일까지 실시한다.
28일 시에 따르면 이번 사업은 경기도 상권친화형 도시 조성사업의 일환으로, 지역 특색을 반영한 대표 먹거리 브랜드를 발굴하고, 체계적인 홍보ㆍ마케팅을 통해 지역 상권 활성화를 도모하고자 추진된다.
시흥시 관내 중식당은 310여 개(2025년 12월 기준)가 있으며, 시민들과 짬뽕 마니아들에게 입소문을 타며 점차 인지도를 쌓고 있다. 이에 시흥 곳곳에 숨겨진 짬뽕 맛집을 시민이 직접 뽑고 시흥의 새로운 미식 브랜드를 만들기 위해 이번 프로젝트를 추진한다.
설문 조사는 네이버 폼을 통해 '내가 추천하는 시흥 짬뽕 맛집'을 3곳 작성하면 된다. 설문 참여자 중 선착순 100명에게는 지역화폐 '시루' 5000원이 6월 중에 지급된다.
시는 설문 결과를 바탕으로 6월 중에 '시흥 10대 짬뽕' 점포를 선정한다. 선정 업소에는 인증 현판을 부여하고 온오프라인 홍보를 지원하는 등 다양한 후속 지원이 이뤄진다. 또한, '시흥 짬뽕로드 스탬프 투어'와 '짬뽕로드 순례단(시식단)' 운영 등과 연계해 체험형 콘텐츠를 강화하고, 지역 상권 활성화를 적극 추진할 방침이다.
정호기 경제국장은 "이번 시민 설문은 지역 주민 참여를 기반으로 시흥을 대표하는 먹거리 브랜드를 선정한다는 점에서 의미가 크다"라며 "짬뽕을 시작으로 단계적인 상권 브랜드화 사업을 추진해 외부 방문객 유입을 확대하고, 지속적인 지역경제 활성화 기반을 마련해 나가겠다"라고 밝혔다.
1141world@newspim.com